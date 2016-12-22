Областная общественно-политическая газета
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14.12.2016
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№233 (5274) |
Пятая полоса
Культура
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Солженицын-фотограф

Неожиданное увлечение писателя представлено на экспозиции в областной библиотеке
Автор фото: Светлана Максимова | Солженицын-фотограф
Фото автора.

В минувшее воскресенье исполнилось 98 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына. Накануне этой даты в областной универсальной научной библиотеке им. Горького открылась выставка фотографий, сделанных писателем в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия.

Отмечать дни рождения Александра Солженицына стало традицией для библиотеки. Ежегодно здесь проходят громкие чтения, посвященные тому или иному произведению писателя. Вместе с заслуженным артистом России Борисом Дмитриевым в библиотеке читали «Один день Ивана Денисовича», вместе с артистом Андреем Торховым – «Архипелаг Гулаг». Из этих часов и дней громкого чтения произведений Солженицына родился новый библиотечный проект «Литературный марафон: читаем Солженицына», посвященный празднованию столетия нобелевского лауреата. За восемь декабрьских дней этого года более ста человек пришли в библиотеку для того, чтобы прочесть страницы романа «Красное колесо». Видеозаписи этого литературного марафона в ближайшее время будут размещены на сайте библиотеки, чтобы каждый мог услышать, как читают Солженицына вице-губернатор области Сергей Филимонов, заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, руководители региональных министерств, ученые, артисты, студенты, школьники, медики, пенсионеры…

За последние годы в библиотеке было организовано множество различных выставок, посвященных жизни и творчеству Александра Солженицына. «Солженицын-фотограф» – еще одна экспозиция, приуроченная ко дню рождения и предстоящему юбилею писателя. Она «приехала» в Рязань из Москвы, из Дома русского зарубежья. Около 50 представленных на ней фотографий выполнены в Казахстане и Рязани. Как рассказала директор библиотеки Наталья Гришина, увлечение фотоделом для Александра Солженицына было неожиданным, оно родилось из конкретной прикладной задачи – сфотографировать свои рукописи и сохранить их в уменьшенном виде в негативах, а съемки окружающего (людей, их быта, природы) носили конспиративный характер. В Рязани увлечение фотографа продолжилось. Только одна фотография «выбивается» из общего русла выставки: портрет писателя. Он сделан в правительстве области Евгением Кашириным в 1994 году. Эта фотография сопровождает все мероприятия, связанные с именем Солженицына, и была при жизни писателя размещена в его кабинете.

– Мы надеемся, что знакомство с этими фотографиями для всех, кто придет в библиотеку, по-новому представит страну, в которой жил Солженицын, в новых гранях раскроет глубину таланта, увлечений и точек зрения писателя, – отметила Наталья Гришина.

Репродукции из архива писателя и его ссыльного товарища Н.И. Зубова, разделявшего увлечение Александра Исаевича фотоделом, представлены в галерее второго этажа библиотеки. На обороте фотографий присутствуют рукописные комментарии Солженицына, некоторые из них приводятся факсимильно.

Отзывы посетителей:

– Экспозиция показывает, насколько многогранна личность Александра Исаевича Солженицына. То, что он увлекался фотографированием, известно, но то, что он выступил в роли фотохудожника, ново и неожиданно. На фотографиях видна композиция, умение найти интересное в кадре, выхватить важный для автора момент жизни, кусочек пейзажа, – поделился впечатлением руководитель научно-просветительского центра по изучению наследия А.И. Солженицына Александр Сафронов.

– Глядя на эти фотографии, понимаешь, как Александр Исаевич любил Россию, – уверен председатель Совета Рязанского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Анатолий Карпус.

– Выставка доставляет удовольствие – интеллектуальное, художественное, душевное. Представленные фотографии имеют большую ценность, в них смесь двух направлений – документального и художественного. Мы видим зафиксированное документальное отражение и взгляд автора, – поясняет секретарь Рязанского союза фотохудожников Николай Середа.

Статья опубликована в номере 233 (5274) от 14 декабря 2016 года
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