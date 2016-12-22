Опекунские заботы
Одним из главных направлений в деятельности Рязанского областного отделения Российского детского фонда в последние годы стала помощь в получении детьми-сиротами жилья. Этой теме и была, в основном, посвящена состоявшаяся недавно встреча сотрудников отделения с опекунами детей, обучающимися в Тумской средней школе №3 Клепиковского района.
На разговор собралось около полутора десятка человек, но опекунов, чьи дети учатся в этой школе, гораздо больше, и вообще, как прозвучало, количество социальных сирот, к сожалению, не убывает, а растет.
Открывая встречу, председатель правления Рязанского отделения Российского детфонда Л.Н. Пахольченко сказала прежде всего о том, что дети, находящиеся под покровительством опекунов (а это чаще всего родные, близкие им люди: тети-дяди, бабушки-дедушки), не испытывают, как правило, нужды в человеческой заботе, в необходимых повседневных вещах. Но и для них получение предусмотренного законом жилья вырастает порой в большую проблему. И очень часто потому, что опекуны, успокаивая себя тем, что «ребенок еще маленький», не удосуживаются подготовить вовремя все необходимые для постановки на жилищную очередь документы. А «сбор бумаг» в данном случае может вылиться в длительный и трудный процесс, так как связан он прежде всего с неблагополучными, «трудными» семьями. В результате в очередь приходится становиться с опозданием, и получение ребенком квартиры, соответственно, отодвигается на годы.
Тумские опекуны – люди, в основном, заботливые и предусмотрительные, но многое их ставит в тупик. Известно, что по закону жилье сироте выделяется по месту рождения – там, где его семья жила, откуда его, так сказать, изъяли, закрепив или не закрепив за ним некую жилплощадь. Если ничего за ним не было закреплено, то с 14 лет он должен быть поставлен на очередь, а в 18, по идее, уже иметь свой угол. Но в жизни не все так ясно и просто.
Одна из женщин сказала на встрече, что в свидетельстве о рождении ребенка, которого она опекает, сказано: место, где он появился на свет, – «роддом в Рязани». А потом он стал жить в Туме. Документы на получение жилья вроде все собраны, но куда их отдавать – в органы опеки Рязани или Клепиковского района? «По закону, – следует ответ, – квартиру должны давать в том месте, где ребенок родился»… Женщины в зале засмеялись: «Мы все ездим рожать в Рязань, в Туме своего роддома нет». Пришли к выводу, что в этом вопросе должны, прежде всего, разобраться между собой органы опеки.
А ситуация оказалась достаточно типичной. Несколько детей, которые находятся сейчас под опекой тумских женщин, были взяты из семей в других рязанских районах и в других российских регионах. Например, в Калмыкии. Но успели ли они пожить в этих семьях? Закрепили за ними жилье или его не было и в помине? Все это, как убеждали сотрудники детского фонда, надо выяснять, не медля.
Впрочем, данный совет можно с полным правом отнести не только к опекунам, но и к государственным органам опеки.
«Моему парню скоро будет 17 лет, – рассказывала на встрече еще одна опекунша, – он учится в техникуме, вот-вот его закончит, а ситуация с получением собственного жилья сложная. Прописан он в трехкомнатной квартире трехэтажного сельского дома в Старожиловском районе. В этой квартире живут его два взрослых брата, ведущие такой образ жизни, при котором жилье пришло в состояние крайнего запустения. Что делать?»
Было сказано также, что опекун обращалась в органы опеки Старожиловского района, но ответа никакого не получила.
Иного и не могло быть. В один из следующих после разговора в Туме дней Л.Н. Пахольченко сама звонила в Старожилово… И только после этого оттуда было отправлено письмо главе сельского поселения, на территории которого стоит трехэтажный дом, с просьбой обследовать квартиру и выяснить, можно ли там селить семнадцатилетнего юношу. Ответ вроде бы заранее известен. Однако нужен официальный документ, чтобы хотя бы с опозданием поставить социального сироту в жилищную очередь. Напрашивается вопрос: что же раньше не озадачились этим и клепиковская, и старожиловская службы опеки?
Вопросы на встрече задавали самые разные: о денежных выплатах сиротам, о льготах при поступлении в учебные заведения. Выяснилось при этом, что опекуны не так уж хорошо обо всем осведомлены. Например, очень удивились, что сироты имеют право на бесплатный отдых на море… Советовались опекуны и на тему, где лучше обучать ребят. Одной женщине очень хотелось, чтобы ее девочка поступила в… суворовское училище, которое открылось в Туле.
Очень уместно прозвучало вот такое сообщение: в поселке Тума действует клуб приемных родителей… Так пусть и опекуны в него приходят: «Можем собираться вместе, разные вопросы решать».
Но, повторяю, чаще всего поднималась на этой беседе с сотрудниками детфонда одна проблема: жилье для сирот. Да, по сравнению, например, с 90-ми годами жилищная очередь сократилась. Но и сейчас, скажем, в той же Рязани она составляет, как сказали мне, более 120 человек. В последние экономически трудные годы движение ее, соответственно, замедлилось, а тут еще детдомовцы прежних лет, которые при помощи детского фонда отстаивают свои права по суду. Как раз за эти последние годы детфонд помог им отсудить пять квартир!
Что делать тем молодым ребятам, которые, выпустившись из учебных заведений, остаются без крыши над головой? Опекунские дети в этом случае где жили, там и останутся жить. А другие? Как говорилось на встрече, «надо добиваться, чтобы их взяли в армию или оставили в учебном заведении – пусть живут в его общежитии и получают вторую, третью профессии. Лишь бы не оставлять детей на произвол судьбы!»
И снова вставал вопрос о необходимости иметь пусть какое-то временное, маневренное жилье для сирот, как этого давно добивается Рязанское отделение детфонда.
Но жилье для этой категории молодых людей должно быть там, где есть для них и работа. Нынешний закон, увы, этого не учитывает. Потому и пустуют подчас те хорошие, построенные в некоторых наших райцентрах для сирот, квартиры. У детского фонда имеется и на этот счет предложение: создать на той земле, которой он владеет (недалеко от Рязани), некий жилищно-рабочий комплекс для сирот. Предложение одобрено в министерстве образования области. Но чтобы строить комплекс, надо сначала «поправить» закон…
22 декабря 2016