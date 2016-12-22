Сначала Семенов, а потом уже Кук?

Как привить школьникам интерес к географии

Недавно я поинтересовалась у знакомого пятиклассника, какие школьные предметы ему нравятся. Он без колебания назвал историю и какую-то «технологию» – предмет, подобный прежнему «труду», и тут же, уже без моего вопроса, добавил, что не любит географии.

Я отнеслась к этому с пониманием: сама ее не любила в школьные годы. Учитель замучил муштрой. Надо было едва ли не с закрытыми глазами показывать на пришпиленной к классной доске карте столицы разных стран, реки, горные хребты… Но, оказалось, до этих тонкостей нынешние пятиклассники еще не дошли, и мой собеседник невзлюбил географию потому, что скучно учить жизнеописания знаменитых путешественников.

– Каких? – изумилась я, так как только они примиряли меня с географией.

– Колумба, Кука! Такая скучища!

Я не стала выяснять, чем привлекает его история. Возможно, в учебнике истории материал подан живее, нежели в учебнике географии. Географы, видимо, «пересушили» его, сделав «неинтересными» путешествия Колумба и Кука. Спросила, как он относится к нашим русским путешественникам – Головнину, Семёнову-Тян-Шанскому, Миклухо-Маклаю. «А мы их ещё не проходили»,– ответил мой собеседник без всякого интереса к названным фамилиям и уткнулся в персональный «очень крутой» телефон.

А «проходили» ли этих знаменитых исследователей его бабушки-прабабушки и родители? Что-то я теперь засомневалась. Вспомнила, что Миклухо-Маклай заинтересовал меня после того, как в шестом или седьмом классе прочитала книгу о нем, написанную сыном известного писателя Корнея Чуковского, Николаем. Интерес же к Головнину и Семёнову-Тян-Шанскому возник у меня вообще в зрелые годы благодаря очеркам, составившим краеведческий сборник «К неведомым землям», изданный в Рязани в 1989 году, куда вошёл и мой материал об адмирале А.П. Авинове «Ветер в паруса». В учебнике же географии, если и говорилось о них, то настолько мало, что вскоре сведения улетучились. И произошло это не только со мной. Знаю многих солидных людей, закончивших ещё советскую школу, которые понятия не имеют, кто такой Семёнов-Тян-Шанский.

А между тем XXI век ознаменовался в Рязанской области географическим бумом как раз вокруг Головнина, Семёнова-Тян-Шанского и Загоскина. Особенно – Головнина: его 240-летие отмечалось в этом году. Причём бум возник спонтанно, вызвали его непроизвольно краеведы и писатели, и поддержала местная власть всех уровней, от глав поселений до областного правительства. И проявился он разносторонне: издавались книги, организовывались конференции, в Рязани был создан музей путешественников и открыта аллея путешественников в городском парке, осуществлялись большие и малые путешествия. Большие – во главе с известным путешественником-рязанцем М. Малаховым по маршруту Загоскина на Аляске, малые – в Рязанской области, например, по Семёновскому кольцу.

Ко всему этому привлекались и школьники от мала до велика: случалось, участвовали даже те, кто ещё не переступал школьного порога. Одним из малышей-экскурсантов был мой юный собеседник. Он лет в семь или даже в шесть побывал в музеях П.П. Семёнова-Тян-Шанского в рязанской Гремячке и в Петербурге (частный музей создал потомок путешественника). И, помнится, был очень внимательным и любознательным, чем умилил всех нас.

И вот за пять последующих лет интерес к тому же Семенову выветрился. Я объяснила это, как часто сейчас бывает, вредоносным влиянием электронных информационных устройств.

Но дня через два после нашего разговора узнала из телепередачи, что дела с изучением в школе географии у нас в стране вообще обстоят неважно. Потом появились о том же статьи в прессе. В МГУ прошёл съезд учителей географии, где обсуждалась концепция географического образования в России. Стали поступать предложения по изменению преподавания этой дисциплины. Одно из них: «добавить в региональные программы курс «География родного края» в 8-9 классах и выделить на это один дополнительный час в неделю».

Выражу свою точку зрения по этому поводу. Думаю, что знакомить девятиклассников с географией родного края поздновато будет – следует делать это как раз с пятого класса и не забивать головы в это время «пятиклашкам» описаниями географических подвигов иностранцев – того же Колумба, о котором в мои студенческие годы сокурсники-технари пели: «Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую…». Не с чужими странами надо знакомить прежде всего маленького человека, а со своей. Опыта рязанским педагогам в этом не занимать, как и любви к родному краю.

Что касается новых учебников географии, то думаю, не одной мне хотелось бы, чтобы при их создании авторы избежали так называемого наукообразия и жёсткого лаконизма. С лаконизмом сейчас даже у младших школьников перебор. Он проник и в их бытовую речь. Пресловутая Эллочка Щукина (из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова) заболела бы от зависти, узнав, что можно общаться, используя лишь пять слов: «нормально», «ладно», «круто», «прикольно» и «потрясающе». Впрочем, это тема уже для другого разговора.

Ирина Красногорская