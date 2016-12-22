Сначала Семенов, а потом уже Кук?

Областная общественно-политическая газета
20:31 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеС лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязани сгорел автомобиль Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий В Рязани отметили День энергетика Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства
Главная страница / Новости Рязани и области
14.12.2016
Просмотров: 147
№233 (5274) |
Пятая полоса
Общество
Версия для печати

Сначала Семенов, а потом уже Кук?

Как привить школьникам интерес к географии

Недавно я поинтересовалась у знакомого пятиклассника, какие школьные предметы ему нравятся. Он без колебания назвал историю и какую-то «технологию» – предмет, подобный прежнему «труду», и тут же, уже без моего вопроса, добавил, что не любит географии.

Я отнеслась к этому с пониманием: сама ее не любила в школьные годы. Учитель замучил муштрой. Надо было едва ли не с закрытыми глазами показывать на пришпиленной к классной доске карте столицы разных стран, реки, горные хребты… Но, оказалось, до этих тонкостей нынешние пятиклассники еще не дошли, и мой собеседник невзлюбил географию потому, что скучно учить жизнеописания знаменитых путешественников.

– Каких? – изумилась я, так как только они примиряли меня с географией.

– Колумба, Кука! Такая скучища!

Я не стала выяснять, чем привлекает его история. Возможно, в учебнике истории материал подан живее, нежели в учебнике географии. Географы, видимо, «пересушили» его, сделав «неинтересными» путешествия Колумба и Кука. Спросила, как он относится к нашим русским путешественникам – Головнину, Семёнову-Тян-Шанскому, Миклухо-Маклаю. «А мы их ещё не проходили»,– ответил мой собеседник без всякого интереса к названным фамилиям и уткнулся в персональный «очень крутой» телефон.

А «проходили» ли этих знаменитых исследователей его бабушки-прабабушки и родители? Что-то я теперь засомневалась. Вспомнила, что Миклухо-Маклай заинтересовал меня после того, как в шестом или седьмом классе прочитала книгу о нем, написанную сыном известного писателя Корнея Чуковского, Николаем. Интерес же к Головнину и Семёнову-Тян-Шанскому возник у меня вообще в зрелые годы благодаря очеркам, составившим краеведческий сборник «К неведомым землям», изданный в Рязани в 1989 году, куда вошёл и мой материал об адмирале А.П. Авинове «Ветер в паруса». В учебнике же географии, если и говорилось о них, то настолько мало, что вскоре сведения улетучились. И произошло это не только со мной. Знаю многих солидных людей, закончивших ещё советскую школу, которые понятия не имеют, кто такой Семёнов-Тян-Шанский.

А между тем XXI век ознаменовался в Рязанской области географическим бумом как раз вокруг Головнина, Семёнова-Тян-Шанского и Загоскина. Особенно – Головнина: его 240-летие отмечалось в этом году. Причём бум возник спонтанно, вызвали его непроизвольно краеведы и писатели, и поддержала местная власть всех уровней, от глав поселений до областного правительства. И проявился он разносторонне: издавались книги, организовывались конференции, в Рязани был создан музей путешественников и открыта аллея путешественников в городском парке, осуществлялись большие и малые путешествия. Большие – во главе с известным путешественником-рязанцем М. Малаховым по маршруту Загоскина на Аляске, малые – в Рязанской области, например, по Семёновскому кольцу.

Ко всему этому привлекались и школьники от мала до велика: случалось, участвовали даже те, кто ещё не переступал школьного порога. Одним из малышей-экскурсантов был мой юный собеседник. Он лет в семь или даже в шесть побывал в музеях П.П. Семёнова-Тян-Шанского в рязанской Гремячке и в Петербурге (частный музей создал потомок путешественника). И, помнится, был очень внимательным и любознательным, чем умилил всех нас.

И вот за пять последующих лет интерес к тому же Семенову выветрился. Я объяснила это, как часто сейчас бывает, вредоносным влиянием электронных информационных устройств.

Но дня через два после нашего разговора узнала из телепередачи, что дела с изучением в школе географии у нас в стране вообще обстоят неважно. Потом появились о том же статьи в прессе. В МГУ прошёл съезд учителей географии, где обсуждалась концепция географического образования в России. Стали поступать предложения по изменению преподавания этой дисциплины. Одно из них: «добавить в региональные программы курс «География родного края» в 8-9 классах и выделить на это один дополнительный час в неделю».

Выражу свою точку зрения по этому поводу. Думаю, что знакомить девятиклассников с географией родного края поздновато будет – следует делать это как раз с пятого класса и не забивать головы в это время «пятиклашкам» описаниями географических подвигов иностранцев – того же Колумба, о котором в мои студенческие годы сокурсники-технари пели: «Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую…». Не с чужими странами надо знакомить прежде всего маленького человека, а со своей. Опыта рязанским педагогам в этом не занимать, как и любви к родному краю.

Что касается новых учебников географии, то думаю, не одной мне хотелось бы, чтобы при их создании авторы избежали так называемого наукообразия и жёсткого лаконизма. С лаконизмом сейчас даже у младших школьников перебор. Он проник и в их бытовую речь. Пресловутая Эллочка Щукина (из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова) заболела бы от зависти, узнав, что можно общаться, используя лишь пять слов: «нормально», «ладно», «круто», «прикольно» и «потрясающе». Впрочем, это тема уже для другого разговора.

Ирина Красногорская

Статья опубликована в номере 233 (5274) от 14 декабря 2016 года
Опекунские заботы
Когда дети, которых растишь и воспитываешь, хоть и не свои, но и не чужие
Татьяна Банникова
Через годы, через расстоянья
Рязань спела свои песни солидарности
Татьяна Клемешева
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Автомобиль в помощь
Рязанцы стали обладателями новых машин от Фонда социального страхования
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Экономика
Бюджетные прибавки
Область получила дополнительные деньги из федеральной казны
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Кузница инженерных кадров
Губернатор заявил о необходимости активизировать работу по созданию детского технопарка в регионе
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Безопасные маршрутки
Глава региона поручил повысить меры безопасности в сфере пассажирских перевозок
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Праздники без ЧП
Вопросы подготовки к Новому году рассмотрела областная антитеррористическая комиссия
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Ремонт от благотворителей
Условия жизни стариков в Шиловском доме-интернате улучшились
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Лицом к лицу
Общероссийский день приема граждан прошел в области в День Конституции
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Молодежи рассказали о Циолковском
В музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района состоялась просветительская акция в рамках образовательного проекта, направленного на повышение интереса молодежи к изучению истории отечественной космонавтики ...
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Время новых открытий
Молодые рязанцы перелистают страницы истории родного края
Людмила Иванова
Общество
О долгах – через Интернет
Рязанские судебные приставы отчитались о прозрачности своей работы
Михаил Скрипников
Строитель
Единство в «ЕДИНСТВЕ»
Группа компаний отметила десятилетие со дня основания
Валентина Севостьянова
Строитель
Свой дом: от мечты к реальности
В селе Тюшево Рязанского района началось строительство второй очереди жилых домов
Лидия Рябова
Строитель
Деловая хроника
Валентина Севостьянова
Строитель
Физкультурный, оздоровительный
В Спасске Рязанской области открывает двери физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат»
Валентина Севостьянова
Строитель
Помогают, объединяют, нацеливают
Смотры-конкурсы в МП «Водоканал г. Рязани» стали хорошей традицией
Валентина Севостьянова
Культура
Солженицын-фотограф
Неожиданное увлечение писателя представлено на экспозиции в областной библиотеке
Светлана Максимова
Культура
Через годы, через расстоянья
Рязань спела свои песни солидарности
Татьяна Клемешева
Культура
В рамках фестиваля
В поселке Тума состоялась презентация книг Игоря и Николая Евсиных
Собственная информация
Культура
Девушки, парни с баяном и «Другие»
Рязанский КВН вновь удивляет и радует зрителей
Елена Серебрякова
Общество
Пальчики оближешь
В Михайловском техникуме имени Анатолия Мерзлова студенты состязались в приготовлении кулинарных блюд
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru