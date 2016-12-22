Саморегулирование: новый поворот

Федеральный закон внес серьезные изменения

И не только в Градостроительный, Жилищный кодексы РФ, но и в федеральные законы «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», «О несостоятельности (банкротстве)», «О некоммерческих организациях».

Изменяются условия приобретения статуса саморегулируемыми организациями в области строительства и вводится региональный принцип их деятельности, основанный на членстве лиц, осуществляющих строительство. В соответствии с принципом регионализации одна саморегулируемая организация может объединять в своем составе только лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке на территории субъекта Федерации, в котором она зарегистрирована. Ей запрещается образовывать обособленные филиалы, представительства и территориальные подразделения, расположенные за пределами этого субъекта Федерации.

Законопроектом вводится понятие «специалисты по организации проектирования и организации строительства», при этом национальные объединения саморегулируемых организаций наделяются полномочиями по ведению реестра указанных специалистов. Саморегулируемые организации получают право формировать дополнительный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по имущественной ответственности своих членов по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения (или ненадлежащего исполнения) ими обязательств по договорам подряда, заключаемым на конкурсной основе.

Определены уровни ответственности членов саморегулируемой организации и дифференцированные размеры взносов в такой компенсационный фонд в денежном выражении с учетом совокупного размера обязательств по договорам подряда. В пределах такого компенсационного фонда устанавливается субсидиарная ответственность саморегулируемой организации по обязательствам своих членов, возникшим вследствие неисполнения (или ненадлежащего исполнения) ими обязательств по договорам подряда, заключаемым в соответствии с законодательством РФ в сфере закупок, в том числе возмещение реального ущерба и неустойки (штрафа) по таким договорам.

Вносятся изменения в Градостроительный кодекс, уточняющие критерии приема в члены саморегулируемой организации юридических лиц, в том числе иностранных и индивидуальных предпринимателей, случаи прекращения членства и устанавливающие запрет на уплату взноса в компенсационный фонд организации в рассрочку или третьими лицами, не являющимися членами.

Законом устанавливается обязанность по размещению компенсационных фондов на специальных счетах в российских кредитных организациях. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется двумя новыми статьями, устанавливающими административную ответственность за несвоевременное представление (или непредставление) документов и сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций или сведений, содержащих недостоверную информацию, а также за несоблюдение обязательных требований по хранению и ведению дел ее членов. Часть положений Федерального закона вступило с даты опубликования (04.07.2016), часть вступит с 01.07.2017.

Для саморегулируемых организаций устанавливаются различные сроки для приведения своей деятельности в соответствие с требованиями, установленными частями 1-4 статьи 55.4 Градостроительного кодекса. Речь идет об исключении членов, зарегистрированных на территории других субъектов РФ, формировании и размещении средств компенсационных фондов, подтверждении соответствия действующих членов саморегулируемых организаций установленным требованиям.

Действие свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекратится с 1 июля 2017 года. До 1 ноября 2016 г. все саморегулируемые организации в сфере строительства должны были разместить средства своих компенсационных фондов на специальных счетах в определенных банках. Таких банков двенадцать. Далеко не все это сделали. Часть вообще не разместила средства на специальных счетах, а некоторые – менее одного процента от требуемой суммы. По данным Национального объединения строителей, непонятно, куда делись 37 миллиардов рублей из этих средств.

Регионализация при формировании состава саморегулируемых организаций выявила нежелание некоторых (прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга) переводить, как этого требует закон, средства компенсационного фонда внесенного строительными организациями, при переходе их в СРО по месту государственной регистрации. В процессе перехода строительных организаций из саморегулируемых организаций вышеупомянутых городов по месту регистрации (в г. Рязани и Рязанской области) мы также отмечаем многочисленные факты нарушения законодательства со стороны этих СРО. Против них выдвинуто большое количество судебных исков.

Наша организация – Ассоциация СРО «Объединение рязанских строителей» полностью сохранила и приумножила компенсационный фонд, который в настоящее время размещен на специальном счете в одном из банков, уполномоченных Правительством РФ.

Помимо нововведений, касающихся принципа регионализации и новых требований к компенсационным фондам, еще одним важнейшим элементом являются изменения требований к квалификационному составу руководителей и инженерному персоналу строительных организаций. Каждое юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, занимающийся строительством, реконструкцией или капитальным ремонтом объектов, должно будет иметь в своем составе, как минимум, двух специалистов, внесенных в Национальный реестр специалистов. Чтобы попасть в этот реестр, необходимо иметь образование, опыт, стаж работы, а также соответствовать дополнительным, весьма серьезным требованиям.

Руководители организаций – члены нашей Ассоциации ознакомлены с новыми требованиями законодательства и к моменту вступления в силу новых норм будут готовы их выполнить.

Несомненно, новые требования законодательства усложнят работу строителей, особенно тех, кто работает по договорам подряда с использованием конкурсных процедур. От них потребуется усиление внимания к договорно-правовой работе, качеству строительно-монтажных работ, а также соблюдение сроков выполнения контрактов. Будут ли достигнуты цели нововведений, покажет время.

Алексей Торопцев,

исполнительный директор Ассоциации

саморегулируемых организаций «ОРС»