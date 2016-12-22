Физкультурный, оздоровительный

В Спасске Рязанской области открывает двери физкультурно-оздоровительный комплекс «Евпатий Коловрат»

Жители Спасска решили назвать его в честь былинного героя, который, как считают, был родом из этих мест. Комплекс рассчитан на 98 посещений одновременно. «Евпатий Коловрат» стал настоящим подарком к Новому году жителям города и района.

Общая стоимость физкультурно-оздоровительного комплекса – 140 миллионов рублей. Финансируется строительство из федерального и областного бюджетов. Построено здание по типовому проекту.

Трехэтажное здание строители ЗАО «Научно-реставрационное управление» под руководством Владимира Тюнина возвели в рекордно короткие сроки. До самого момента открытия строители осматривали каждый уголок, мыли, чистили. Для этой организации высокое качество работ – своеобразный товарный знак. Огромный бассейн в четыре дорожки по 25 метров позволяет заниматься водными видами спорта. Глава города Спасска Александр Жуков, рассказывая подробности строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, с удовольствием показывает помещения для занятий, медицинскую комнату, тренажерный зал. Все здесь сделано не просто качественно, а с любовью.

Как было сказано, ФОК – самая большая стройка за последние десять лет. Место для него, как и название, выбирали тщательно, с учетом мнения общественности. В свое время на строительный объект организовывали экскурсии жителей города, чтобы они убедились, что спорткомплекс в городе будет.

Его открытия ждали и взрослые, и дети. В Спасске спорт любят. Здесь организованы секции по рукопашному бою, боксу, настольному теннису, универсальному бою и по другим видам спорта. Профессиональный тренерский состав позволяет вести занятия на высоком уровне. После открытия ФОКа появится возможность проводить тренировки более профессионально, также успешно выступать на различных соревнованиях.

– Я сам искренне заинтересован в том, чтобы спасские ребятишки имели возможность заниматься любимым видом спорта, – говорит Александр Николаевич Жуков. – Со своей стороны я буду всячески этому способствовать.