Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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14.12.2016
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№233 (5274) |
Четвёртая полоса
Строитель
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Помогают, объединяют, нацеливают

Смотры-конкурсы в МП «Водоканал г. Рязани» стали хорошей традицией
Помогают, объединяют, нацеливают

Как правило, они проводятся по инициативе профкома предприятия, возглавляет который Людмила Иванова. Это часть комплекса мер по соблюдению охраны труда, куда входят проверка состояния бытовых помещений рабочих мест, условий для работы и отдыха.

В коллективе КНС-6 трудится всего 16 человек. Участие в конкурсе на образцовое содержание территории и бытовых помещений позволило им найти слабые места в организации производства, создать благоприятные бытовые условия для своих работников.

– Именно конкурсы помогают нам удовлетворять наши потребности в бытовой технике, – рассказывает мастер Владимир Салтыков. – Мы в них охотно участвуем, получаем призы и подарки.

К сожалению, зимнее время не дает возможности показать, с какой любовью работники КНС-6 ухаживают за территорией, посмотреть клумбы с цветами и небольшой пруд с рыбами. Люди трудятся здесь в непростых условиях. Кажется, ранее было все предусмотрено, но со временем фильтры устарели и требуют замены. Как сказал мастер Владимир Салтыков, предстоит их замена на более современные и дорогостоящие, и тогда условия работы здесь будут значительно лучше, а люди окрестных домов не будут чувствовать неприятного запаха.

Как было сказано, о создании хороших бытовых условий на предприятии заботится профком при активном участии службы по охране труда «Водоканала». Поскольку работники смены не имеют возможности сходить на обед, на КНС оборудована кухня, есть микроволновая печь, посуда и место, где люди могут после отдохнуть. Такая забота положительно сказывается на отношении к работе, здоровье тех людей, которые здесь трудятся.

На канализационно-насосной станции №10 – свои особенности. Здесь трудится 18 человек, 5 из которых – ремонтники. Это самая мобильная группа, в обязанности которой входит контроль за работой оборудования. Они ежегодно принимают участие в конкурсе на образцовое содержание территории и создание бытовых условий. Два года подряд им присуждалось первое место. Не перестает удивлять членов комиссии слесарь-ремонтник Сергей Тараканов. Он по собственной инициативе в обычном складском помещении создал настоящий музей. Сюда ремонтники заходят не только покушать и отдохнуть, но и познакомиться с флорой и фауной рязанского края. Как оказалось, Сергей Викторович Тараканов – необыкновенный мастер на все руки, с хорошим художественным вкусом, которым его наделила природа. Как говорит его коллега Валерий Иванов, у него особое отношение к природе. И работник он отличный. Для него участие в конкурсе – это проверка собственных сил, возможностей, приложение энергии и азарта.

Транспортный цех – это самое большое подразделение в МП «Водоканал г. Рязани». Руководитель Евгений Фильчуков не только грамотно организует бесперебойную работу на разных участках, но и заботится о том, чтобы люди имели возможность после работы принять душ, в обеденный перерыв посетить столовую, отдохнуть. В транспортном цехе созданы благоприятные бытовые условия. В конкурсе этому коллективу было присуждено первое место.

В разных номинациях первые места присуждены также коллективам КНС-6, Борковской очистительной станции. Первое место среди городских насосных станций поделили «Химволокно» и Парковая. Среди победителей конкурса назван и Московский участок эксплуатации сетей водопровода и канализации.

Традиция проводить конкурсы в «Водоканале» продолжается из года в год. Для тех, кто принимает управленческие решения, помогает совершенствовать огромное хозяйство «Водоканала», утверждает новые методы и приемы организации работы, их проведение стало настоящей школой. Для сотрудников подразделений участие в конкурсе – это повод показать свое отношение к работе, привлечь внимание к тем проблемам, которые имеются на том или ином участке. Он также раскрывает творческие способности членов того или другого коллектива, участвующего в конкурсе, позволяет проверить свои силы в профессии. Все, кто проходит через конкурс, начинают иначе смотреть на свое рабочее место и на самих себя. А еще он не дает производству застаиваться.

Статья опубликована в номере 233 (5274) от 14 декабря 2016 года
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