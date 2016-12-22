Единство в «ЕДИНСТВЕ»

Группа компаний отметила десятилетие со дня основания

Долгое время «ЕДИНСТВО» возглавляет Евгений Валентинович Коковин. Наш разговор – о том, каких успехов добился коллектив за прошедшее время, над какими проектами работает сегодня.

Р.В. – Евгений Валентинович, расскажите об истории создания компании.

Е.К. – «ЕДИНСТВО» создавалось в далеком 2006 году группой единомышленников, которые хотели сделать что-то совершенно новое на рязанском рынке недвижимости. Сейчас можно с уверенностью сказать, что нам удалось построить компанию, которая приносит пользу людям и родному краю.

Сегодня «ЕДИНСТВО» – одна из лучших компаний по вводу в эксплуатацию жилья. Наша доля рынка составляет 35 процентов от общего объема строительства в Рязанской области. Мы вложили много сил в то, чтобы добиться этого результата. И будем работать еще и еще, потому что планов у нас сегодня больше, чем было 10 лет назад.

Р.В. – Нередко приходится слышать, что «ЕДИНСТВО» – уникальная компания. В чем состоит ее уникальность?

Е.К. – Мы постоянно отслеживаем опыт застройщиков не только Рязанской области, но и других регионов – в инновационных методах строительства, технологиях, материалах. В портфеле предложений группы компании на данный момент квартиры эконом- и комфорт-класса, апартаменты, квартиры-студии, квартиры со смарт-планировками. Созданный нами формат супермаркета недвижимости – уникальная система, и она позволяет будущим новоселам легко определиться с квартирой мечты.

Мы не совершаем революцию на рынке жилищного строительства, но сегодня, без преувеличения, каждая семья в Рязани имеет возможность выбора лучшего для себя качества жизни – выбора, о котором еще десять лет назад сложно было и подумать. При проектировании новых условий для комфортной жизни мы всегда идем в ногу со временем.

Нельзя не сказать о том, что наша группа компаний совместно с банками-партнерами предлагает огромное количество различных решений для покупки квартиры. У нас любой клиент сможет подобрать именно тот вариант жилья, который его полностью устроит во всем: от планировки до инфраструктуры. Мы обеспечиваем юридическое сопровождение сделок на всех этапах, консультируем по условиям и источникам финансирования. Например, документы на ипотеку подписываются у нас в офисе, т. е. мы предлагаем клиентам комплекс услуг в режиме «одного окна». Сейчас компания активно наращивает сервисный пакет для наших покупателей, и мы надеемся, что в этом направлении ГК «ЕДИНСТВО» закрепит конкурентные преимущества.

Р.В. – Каких принципов придерживаются работники компании, какими достижениями гордитесь, что еще необходимо сделать, чтобы и в дальнейшем поддерживать высокий рейтинг на рынке недвижимости?

Е.К. – Главный принцип наших сотрудников – не быть равнодушным. «ЕДИНСТВО» – это сплоченная команда профессионалов, которым не все равно, что и как мы строим. Находим общий язык с каждым клиентом, принимаем во внимание его желания и возможности. Наш главный прин­цип – много трудиться и любить то, что ты делаешь. Стремимся к тому, чтобы утром каждому сотруднику компании хотелось идти на работу.

Р.В. – Известно, что за прошедшие годы группа компаний «ЕДИНСТВО» многократно занимала лидирующие позиции в авторитетных рейтингах.

Е.К. – Неоднократно наш коллектив одерживал победы в некоммерческих конкурсах «Лучшая строительная компания Рязани». По представлению правительства Рязанской области «ЕДИНСТВО» включено в Национальный реестр «Ведущие организации строительной индустрии России». За высокое качество и профессионализм неоднократно вручались награды от Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Комитета Государственной Думы РФ по земельным отношениям и строительству, губернатора Рязанской области, министерства строительного комплекса региона, главы администрации Рязани, руководителей министерств и ведомств области и города.

В феврале 2016 года на II ежегодном Градостроительном конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках V Российского инвестиционно-строительного форума компания стала финалистом в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территории». Жилой комплекс «Приокский парк» вошел в четверку лучших реализованных проектов комплексного освоения территории страны и признан лучшим в России среди маломасштабных проектов. Это, безусловно, еще одно подтверждение нашего профессионализма на федеральном уровне и, конечно, стимул для дальнейшего развития.

Мы гордимся еще и тем, что наша компания обладает высоким уровнем открытости и публичности. Вся информация о ходе строительства объектов ГК «ЕДИНСТВО» есть в открытом доступе – на сайте www.edinstvo62.ru. В прошлом году рейтинговое агентство строительного комплекса (РАСК) присвоило нам высокий рейтинг информационной открытости Б1. Это хороший результат, самый высокий среди рязанских застройщиков. Для нас большая честь получить такого рода признание. Кроме того, «ЕДИНСТВО» занимает 18-е место в ТОП-200 крупнейших застройщиков страны по текущему объему жилищного строительства.

Для нас такие награды – это большая ответственность. Они дают стимул развиваться и расти.

Р.В. – Какими проектами порадует компания рязанцев в следующем году и на ближайшую перспективу?

Е.К. – У нашей команды много интересных проектов. До конца года мы начнем строительство двух новых многоквартирных жилых домов. В новом году планируем вывести на рынок еще от шести до восьми новых объектов. Надеемся, что они будут успешными.

Практически каждый месяц мы запускаем новую акцию для наших клиентов. Могу сказать уверенно, что на данный момент мы предлагаем их внушительное количество для тех, кто собирается покупать жилье. В дальнейшем будем также эффективно развивать программы жилищного строительства, работать еще успешнее. Это на самом деле непросто, но безумно интересно. И у нас это получится.