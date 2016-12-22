Свой дом: от мечты к реальности

В селе Тюшево Рязанского района началось строительство второй очереди жилых домов

Строительство ведется по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Жилье предназначено для работников и молодых специалистов ООО «Авангард».

Активное строительство началось весной – поселок начал расти на глазах, а осенью этого года решилась и давняя проблема с коммуникациями. Начаты работы по инженерному обустройству комплексной компактной застройки из 44 жилых домов, со всей необходимой инфраструктурой.

– В текущем году планируем закончить строительство газопровода, завершить подведение электричества к жилым домам и устройство уличного освещения, а также прокладку водопровода и канализационной системы, – рассказывает заместитель генерального директора по строительству ООО «Авангард» Валерий Иванович Карпов.

На сегодняшний день за счет средств федерального и областного бюджетов в новом поселке ведется строительство запланированных сетей. В общей сложности на возведение объектов инженерной инфраструктуры поселка в этом году будет израсходовано 25,8 млн. рублей, в том числе 17,17 млн. из федерального, 8,63 млн. – из областного бюджета. Все работы по инженерному обустройству планируется завершить до конца текущего года.

– На мой взгляд, в самые сложные в экономическом плане годы следует думать не только о производстве, – говорит генеральный директор ООО «Авангард» Георгий Семенович Свид. – На первом плане всегда должен быть человек. Решение жилищного вопроса – очень важный момент для каждой семьи. И мы к этому стремимся.

В новом году в микрорайоне работа продолжится. Здесь запланирована прокладка внутрипоселковой дороги, устройство тротуаров и автостоянки. Будущие новоселы с нетерпением ждут своего часа.