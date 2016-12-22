Деловая хроника

В защиту дольщиков

8 декабря с. г. Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении фонда защиты прав граждан, являющихся участниками долевого строительства и пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

С 1 января 2017 года застройщики будут обязаны производить обязательные отчисления в компенсационный фонд. Соответствующее постановление опубликовано 8 декабря на сайте правительства.

Согласно уставу, наименование организации будет звучать как «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства». Она предназначена для защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства в отношении которых не исполняются застройщиками. При этом в отношении застройщиков по решению арбитражного суда должны быть введены процедуры, использующиеся в деле о банкротстве.

Требование отчислений будет распространяться на застройщиков в отношении многоквартирных домов и других объектов недвижимости в случае, если государственная регистрация договора участия в долевом строительстве заключена с первым его участником после 1 января 2017 года. Также оговорены правила отчислений, правила размещения, инвестирования и использования средств фонда.

Налоговая нагрузка

Жители 28 регионов страны, в которых с начала нового года налог на недвижимость будет рассчитываться по новым правилам, по-разному ощутят эту налоговую нагрузку: в ряде регионов власти, без сомнения, выставили максимальную ставку налога в 0,3 процента от кадастровой стоимости недвижимости.

Оказалось, что в половине регионов, существенно поднявших налог на недвижимость, с бюджетом все в порядке и существует даже профицит доходов над расходами.

Определили и регионы с самыми жесткими и самыми мягкими ставками налога. Меньше всего налог на собственность поднимется для жителей Тверской области – там ставка составляет 0,1 процента, при этом действуют понижающие коэффициенты.

Наиболее высокая ставка установлена в Амурской, Рязанской и Самарской областях, а также Республике Коми – 0,3 процента. При этом в Коми и Амурской области на эту ставку нет никаких льгот.

Поставлен знак качества

Названы рязанские победители Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».

В их числе – АО «Михайловцемент», завод «Лоджикруф», Рязанский кирпичный завод, ЗАО МПК «КРЗ», завод железобетонных изделий №3. Продукция этих предприятий в разных номинациях стала лауреатом и дипломантом конкурса, внесена в каталог «100 лучших товаров России», а предприятия получили право использовать логотип в рекламных целях.

По мнению директора ФБУ «Рязанский ЦСМ» Николая Дронова, для региональных производителей конкурс «100 лучших товаров» – хороший стимул для продвижения своей продукции, модернизации производства, внедрения передовых технологий и совершенствования технологических процессов, повышения заинтересованности в выпуске конкурентоспособной продукции.

Переселяемся

На выездном совещании правительства области шел разговор о выполнении программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Новый жилой двухсекционный дом № 6Б на ул. Бирюзова, где побывал губернатор, построен в рамках реализации адресной программы Рязанской области по переселению граждан из аварийного жилья и представляет собой 19 этажей и 190 квартир. Общая стоимость жилых помещений составляет около 190 млн. рублей. По словам генерального директора строительной компании ООО «Лидер» Игоря Клеутина, в дом будут переселены 153 семьи из 18 аварийных жилых домов.

Программа переселения граждан из аварийного жилья рассчитана до конца 2017 года, но в регионе она завершается досрочно.

Для работников и молодых специалистов

В селе Торбаеве Касимовского района завершается строительство третьей очереди поселка комплексной компактной застройки.

Проект реализуется при поддержке правительства Рязанской области в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Подведение коммуникаций и благоустройство поселка проводится за счет средств федерального и областного бюджетов. Строительство домов ведет колхоз имени Ленина. Жилье предназначено для работников и молодых специалистов, которые будут их приобретать с использованием социальных выплат.

В настоящее время построено 10 из 13 планируемых домов усадебного типа, каждый из которых рассчитан на одну семью, площадью 83 квадратных метра. К поселку проведены асфальтированная и уличная автодороги, построены сети газоснабжения и водоснабжения, завершается подведение электроснабжения и благоустройство прилегающей территории. Все работы в поселке планируется завершить до конца текущего года.

Вниманию заказчиков и проектировщиков!

Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области информирует о том, что с 1 января 2017 года проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий на строительство, капитальное строительство или реконструкцию объектов капитального строительства предоставляются на государственную экспертизу только в электронной форме, согласно постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проект­ной документации и результатов инженерных изысканий».