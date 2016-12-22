Бюджетные прибавки

Область получила дополнительные деньги из федеральной казны

Корректировки в бюджет на текущий год стали одной из тем заседания регионального правительства, которое провел губернатор области Олег Ковалев.

В ходе заседания министр финансов Рязанской области Марина Наумова представила законопроект, предусматривающий корректировку объемов доходной и расходной части областного бюджета на текущий год в связи с дополнительно поступающими средствами из федеральной казны. Деньги распределены, в том числе, на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства, предоставление дотаций на сбалансированность муниципальных бюджетов. На 122,5 млн. рублей увеличены ассигнования по региональной госпрограмме «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015-2020 годах» для завершения работ в этом году по отдельным социально значимым объектам. Вместе с тем, в результате проводимой правительством области работы оптимизированы расходы бюджета, в частности по содержанию органов управления более чем на 24 млн. рублей.

Министр транспорта и автомобильных дорог Андрей Савичев доложил об изменениях, которые предлагается согласно федеральному законодательству внести в порядок возврата транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку. Уточняется, что теперь эта процедура возможна без предъявления документов об оплате расходов на эвакуацию и хранение автомашин. Губернатор подчеркнул, что в связи с принятием нового порядка возврата задержанных транспортных средств со спецстоянки необходимо провести разъяснительную работу с организациями, работающими в этой сфере, разработать механизмы, которые позволят реализовать их законные права в случае, если владельцы транспортных средств не оплатили их услуги в установленный срок.

На заседании были одобрены изменения, касающиеся корректировки сроков реализации ряда региональных программ и финансирования отдельных мероприятий в сфере охраны и воспроизводства лесов, а также занятости населения. Губернатор отметил, что министерству труда и занятости населения региона необходимо усилить профориентационную работу в школах, взаимодействие с работодателями, продолжить активное развитие дуальной системы обучения, повысить качество деятельности по программе оказания содействия добровольному переселению в регион соотечественников. По словам Олега Ковалева, эффективная работа в этих направлениях позволит обеспечить стабильность в сфере занятости населения.

Кроме того, установлены размеры и порядок единовременных денежных вознаграждений спортсменам, победителям и призерам открытых Всероссийских спортивных соревнований, включенных в программу Паралимпийских летних игр. Еще ряд принятых на заседании изменений касались приведения некоторых нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.