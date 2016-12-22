Праздники без ЧП

Вопросы подготовки к Новому году рассмотрела областная антитеррористическая комиссия

Состоялось итоговое в 2016 году заседание областной антитеррористической комиссии области, которое провел губернатор Олег Ковалев. В работе приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, правоохранительных органов, ГУ МЧС, главы муниципальных образований.

Особое внимание в ходе заседания глава региона уделил вопросу обеспечения безопасности в период новогодних и рождественских праздников. «Я прошу глав администраций муниципальных образований совместно с силовыми структурами в новогодние праздники обеспечить работу в усиленном режиме всех профильных служб, в том числе коммунального и энергетического комплекса, организовать дежурство спасателей и бригад скорой медпомощи. К охране правопорядка в эти дни нужно активнее привлекать сотрудников частных охранных организаций, народных дружинников, волонтеров, представителей казачества», – отметил глава региона.

Еще одной темой обсуждения стала пожарная безопасность. Губернатор Олег Ковалев отметил, что в праздничные дни риск возгораний из-за использования несертифицированной пиротехники и оборудования для праздничного украшения помещений повышается. «Надзорным органам необходимо взять на особый контроль объекты торговли, где реализуют такую продукцию. Надо провести проверки на предмет соблюдения требований законодательства, чтобы исключить продажу контрафакта», – подчеркнул глава региона.

По словам Олега Ковалева, особое внимание следует уделить вопросам защищенности мест организации детских утренников. Если объекты не соответствуют всем нормам и требованиям безопасности, то проведение праздников н­едопустимо.

В рамках заседания комиссии были также рассмотрены вопросы, связанные с оборудованием мест массового пребывания людей инженерно-техническими средствами защиты. По словам губернатора, необходимо предусмотреть возможность интеграции этой системы в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Кроме того, в ходе заседания состоялось обсуждение итогов работы региональной и муниципальных антитеррористических комиссий в 2016 году, результатов выполнения «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ», решений Национального антитеррористического комитета, а также были определены задачи на 2017 год.