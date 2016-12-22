Ремонт от благотворителей

Условия жизни стариков в Шиловском доме-интернате улучшились

В Шиловском доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялась встреча заместителя председателя правительства области Елены Буняшиной и руководителей благотворительного фонда «Старость в радость».

Во встрече приняли участие министр социальной защиты населения Денис Боков, директор фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина, попечитель фонда Вера Абель, сотрудники и проживающие в учреждении.

Участники встречи посетили одно из отделений дома-интерната для лиц, находящихся на постельном режиме и нуждающихся в постоянном уходе, открытое после недавнего ремонта. Работы были проведены за счет благотворительных средств фонда. Елена Буняшина отметила: «Рязанская область активно сотрудничает с благотворительными фондами. Один из них – «Старость в радость», который реализует ряд значимых социальных проектов».

В ходе встречи состоялось обсуждение пилотного проекта, который планируется реализовать в рамках Соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и фондом «Старость в радость» в 2017 году. Инициатива направлена на улучшение условий проживания пожилых людей в стационарных учреждениях региона. Директору фонда «Старость в радость» Елизавете Олескиной и попечителю фонда Вере Абель были вручены благодарственные письма.