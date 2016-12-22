Молодежи рассказали о Циолковском

В музее К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района состоялась просветительская акция в рамках образовательного проекта, направленного на повышение интереса молодежи к изучению истории отечественной космонавтики

Представителей школ, ссузов и вузов региона познакомили с интересными фактами биографии и документами К.Э. Циолковского, в частности, с первыми астрономическими чертежами из юношеской работы «Грезы о земле и небе», в которой в качестве летательного аппарата Константин Циолковский рассматривал пушечное ядро. Цикл образовательных мероприятий организован в музее К.Э. Циолковского в рамках подготовки к 160-летию основоположника космонавтики, которое будет отмечаться в 2017 году.