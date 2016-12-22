Время новых открытий

Молодые рязанцы перелистают страницы истории родного края

Историко-краеведческий проект «Открой свою землю» презентовал Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета. Суть проекта состоит в том, чтобы показать современной молодежи историческое и духовное наследие рязанской земли, познакомить с местами боевой славы, рассказать о знаменитых предках.

Именно на Рязанщине в XIV веке произошла битва на Воже, которую еще называют репетицией знаменитой Куликовской битвы. Контрнаступление красноармейцев в битве под Москвой в ходе Великой Отечественной войны тоже началось на рязанской земле. Рязань была и остается одним из центров подготовки офицерских кадров в России, а также столицей ВДВ. Более подробно об этих и других славных страницах истории Рязанщины школьники и студенты смогут узнать в рамках проекта «Открой свою землю». Планируется, что ребята побывают в экскурсионных поездках по достопримечательным местам Рязанской области, по итогам поездок примут участие в «круглых столах», увидят короткометражные исторические фильмы. Для школьников будет организован конкурс эссе и фоторабот «Своя земля». Также планируется создать цикл видеоэкскурсий по истории города и области.

Проект «Открой свою землю» будет воплощаться в жизнь в рамках проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» при поддержке регионального министерства культуры и туризма и министерства образования области. В реализации проекта примут участие президент регионального фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян, реконструктор военной амуниции разных времен Андрей Лепешкин и другие знатоки истории рязанского края.

Во время презентации проекта директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета Игорь Мурог отметил, что вуз имеет богатую историю, связан с именами знаменитых людей и заинтересован в том, чтобы молодежь хорошо знала свое прошлое и настоящее. В этом направлении в вузе проводится большая работа. Открыты аудитории, носящие имена поэта Якова Полонского и одного из первых ректоров Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана Александра Ершова, которые когда-то учились в мужской гимназии, находившейся в здании нынешнего «Политеха». А недавно на базе вуза создан духовно-просветительский центр, который объединяет студентов, увлекающихся поэзией и интересующихся краеведением. Этот центр как раз и будет непосредственно заниматься реализацией проекта «Открой свою землю». Проект рассчитан на год, но, возможно, будет продлен.