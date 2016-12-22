О долгах – через Интернет

Рязанские судебные приставы отчитались о прозрачности своей работы

В пресс-конференции участвовали руководитель УФССП России по Рязанской области Ольга Божимова, председатель общественного совета при региональном УФССП Сергей Гайдуков, а также члены совета Геннадий Игнатов, Борис Попков и Самир Гараев.

Ольга Божимова рассказала о практике связей с общественностью со стороны судебных приставов. Так, пару дней назад руководитель организации участвовала в Общероссийском дне приема граждан, где лично беседовала с посетителями. Традиционно большая часть обращений была связана с вопросами взыскания денежных средств с физических лиц. Не менее важной остается тема алиментов. В течение года службой судебных приставов был настроен интерфейс сервиса «Личный кабинет стороны исполнительного производства» официального интернет-сайта управления для удобства пользователей. Этот сервис позволяет подать заявление, ходатайство или жалобу в электронном виде и получить подробную информацию обо всех действиях приставов относительно конкретного гражданина и его имущества. Есть на сайте также и архивная часть. Служба приставов регулярно проводит мероприятия, направленные на популяризацию механизма получения госуслуг через всемирную сеть.

Ежеквартально проводится день открытых дверей. Для большей открытости службы применяются не только государственные сайты, но и соцсети, в частности Твиттер, благодаря которому граждане также могут обратиться напрямую к руководству управления в случае конфликтных ситуаций. Эта система позволяет контролировать деятельность приставов на общественном уровне. По словам Ольги Божимовой, личный состав службы судебных приставов принимает активное участие в различных социальных акциях. Так, на прошлой неделе все сотрудники управления собирали гуманитарную помощь детям Донбасса, оказавшимся в тяжелых жизненных условиях.

Сергей Гайдуков рассказал о том, как за деятельностью приставов наблюдает Общественный совет. В частности, проводится выборочный обзвон телефонных номеров на предмет их доступности. Также члены совета проверяют качество ответов, поданных на обращения граждан и юридических лиц. Регулярно компетентными лицами из состава совета оказывается юридическая помощь гражданам в сложных и неоднозначных ситуациях, связанных с исполнениями решений судов, а также личный прием. Общественный совет контролирует степень профессионализма и репутационную чистоту всех лиц, принимаемых на работу в службу судебных приставов. Все этапы отбора тщательно анализируются. Общественный совет участвует не только в контроле, но и в жизни управления вообще. Без него уже не проходят торжественные мероприятия, такие, как принятие присяги новыми сотрудниками, крупные отчетные мероприятия, профессиональные праздники и награждения. В следующем году главной задачей станет усиление работы по дальнейшему повышению прозрачности работы, доступности информации для граждан, а также максимальное задействование Общественного совета в вопросах государственных гражданских служащих.