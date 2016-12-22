Автомобиль в помощь

Рязанцы стали обладателями новых машин от Фонда социального страхования

Случилась травма на производстве. Кто виноват – определят те, кому это положено делать. А у Фонда социального страхования главная задача – не оставить без внимания пострадавших.

За травму на производстве в качестве компенсации люди получают вначале пособие по временной нетрудоспособности и единовременную страховую выплату до 86 тысяч рублей. Пострадавшим назначается ежемесячная страховая выплата и возможность получить медицинскую и социальную реабилитацию. А в качестве социальной реабилитации пострадавшим выдаются автомобили.

В советские времена выдавали «Запорожец». В 90-е годы популярной стала «Ока». Получали и «Жигули» – от третьей до шестой модели. А развитие отечественного автопрома, которое мы наблюдаем в последние годы, предоставило соцстраху возможность обеспечивать травмированных на производстве людей автомобилями «Лада-Гранта». Это машина только внешне напоминает легендарные «Жигули», начинка же у нее очень даже современная.

– Все наши машины оборудованы с учетом имеющихся у людей травм, – рассказывает директор автосалона «Рязань-Лада» Сергей Лучков.

На «Ладе-Гранте» – роботизированная коробка передач (в обиходном названии – коробка-робот). Она представляет собой механическую коробку передач, в которой функции выключения сцепления и переключения передач автоматизированы. Автосалон берет выданные сегодня рязанцам автомобили на техническое обслуживание, менеджеры проконсультируют тех, кто сядет за руль подобной машины впервые.

Из 24 человек, получавших вчера автомобили, впервые получали только трое, остальные меняли свои старенькие машины на новые. Долго объяснять людям, как управляться с техникой, необходимости нет: многие работали на автопредприятиях профессиональными водителями.

– Я работал в Скопине на автомобиле «КамАЗ» и выполнял междугородние рейсы по перевозке грузов, – рассказывает о своей драматичной судьбе Евгений Осокин. – Однажды мы получили задание вывезти каждому 350 тонн щебенки в район строительства дороги в окрестностях поселка Горлово. Это недалеко от Скопина. На дороге на полосу, по которой я ехал, вырулил пьяный водитель из Михайлова. Свернуть в сторону было некуда. В результате ДТП пролежал полтора года, потом начал потихоньку ходить. С тех пор прошло больше 30 лет, а нога так и не слушается. За эти годы я сменил четыре автомобиля. Два «Запорожца» у меня были, «Ока» и «пятерка». Те машины, которые мы сегодня получили, – вообще отличные. Спасибо соцстраху, что нам помогает.

Николай Кондаков – земляк Евгения Осокина. Он водитель автобуса. Однажды что-то в двигателе забарахлило, и Николай Анатольевич остановился на обочине, чтобы посмотреть. Лег под автобус. И тут по ногам на всем ходу мотоцикл с коляской проехал. В результате – ампутация. Сейчас Николай передвигается на протезах.

Водитель автобуса Андрей Гривцев попал в ДТП прямо возле родного автопредприятия. На перекрестке, в десятках метров от гаража, в него врезался «МАЗ-503» с полуприцепом, доверху груженным щебнем. Перелом позвоночника. Диагноз врачей: ходить не сможет. Для Андрея Гривцова оборудовали автомобиль с ручным управлением.

– Для пострадавших эти автомобили необходимы как средство социальной реабилитации, – говорит управляющий Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Игорь Кудряшов. – На сегодняшний день 92 пострадавших рязанца, находящихся под нашей опекой, имеют автомобили. Авто выдается владельцу вместе с ПТС (паспорт транспортного средства), а на учет сроком на семь лет ставится в наше отделение Фонда социального страхования. Спустя семь лет граждане меняют автомобиль на новый, а старый остается в собственности пострадавшего на производстве человека, и уже теперь он может его продать, подарить либо сдать по программе утилизации. В прошлом году рязанцы заменили 6 автомобилей, в этом – 24, в следующем году предстоит заменить 7 машин.

Водителям таких автомобилей частично компенсируют стоимость горючего, но главное – автомобиль в их собственности, а он дает возможность общения с миром.

Помимо вопросов реабилитации, Фонд социального страхования занимается и профилактикой травматизма на предприятиях.

– Все предприятия перечисляют нам взносы, чтобы мы могли те же машины приобретать, – рассказывает управляющий региональным отделением Фонда социального страхования Игорь Кудряшов. – Если на предприятии хорошо налажена охрана труда и там нет случаев травматизма, мы делаем ему скидку, а если допущены несчастные случаи, – надбавку. На многих эти меры влияют. Но уже давно пора и самим занятым на производстве людям понимать, что травму гораздо легче предупредить, чем потом жить с ее последствиями.