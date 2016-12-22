Вести районов

КОРАБЛИНО. Министр природопользования области Сергей Карабасов посетил ООО «Гранд», где ознакомился с технологиями глубокой переработки древесины. Предприятие было образовано в начале 2016 года. Здесь изготавливают мебель, деревянную тару, строительные изделия и конструкции, также занимаются продажей лесоматериалов в оптовом объеме. Продукция пока экспериментальная, но «Гранд» уже выполняет социально значимую функцию бизнеса – для школы в селе Кипчаково Кораблинского района предприятием была изготовлена мебель, положены новые полы. Рабочими местами на предприятии обеспечено около 150 человек – это специалисты в области лесозаготовки, лесопиления, деревообработки.

КАСИМОВ. Компания «ЕЛАМЕД» подвела итоги конкурса «Идея-2016», который предприятие проводит уже второй год подряд. Основная тематика – актуальные проблемы современной медицины в области диагностики, реабилитации и мониторинга состояния организма человека.

В этом году активность участников – научных сотрудников, специалистов, аспирантов, магистрантов, студентов старших курсов профильных кафедр медицинских и технических вузов России – была выше, чем в прошлом: получено 28 заявок из тринадцати городов. Финальный этап конкурса прошел в «Экспоцентре» в Москве на Красной Пресне в рамках международной выставки «Здравоохранение-2016». Победителями стали участники из Рязани, Воронежа и Саратова. Они награждены денежными призами, а также получили возможность довести свои разработки до практической реализации.

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В Касимове состоялся вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения и 10-летию со дня кончины высокопреосвященнейшего митрополита Симона (Новикова). Организатором выступил духовно-просветительский центр Касимовской епархии. Рассказ ведущих об основных вехах из жизни владыки Симона сопровождался презентацией, видеофрагментами и духовной музыкой в исполнении епархиального хора.

СПАС-КЛЕПИКИ. В районе прошел конкурсе «Мисс Мещера-2016». Каждая участница не только красавица, но и активистка родного учебного заведения, прилежная ученица, рукодельница, кулинар, танцовщица и певица. Ася Саакян оказалась чуть-чуть впереди остальных и стала обладательницей короны и титула «Мисс Мещера-2016». Звание «Мисс грация» завоевала Татьяна Постнова, «Мисс обаяние» – Анастасия Рыжанова, «Мисс очарование» – Татьяна Кочеткова. Анастасии Николаевой досталось сразу два звания – «Вице-мисс» и «Мисс зрительских симпатий».

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В регионе продолжается реализация программы по укомплектованию сотрудников лесничеств специальной одеждой и обувью, организованная министерством природопользования при поддержке государственного бюджетного учреждения «Пожлес». На днях комплекты летней, осенне-весенней и зимней специальной одежды «Лесная охрана» были вручены сотрудникам Клепиковского и Тумского лесничеств. Новые комплекты включают в себя футболку, легкую ветровку, зимнюю куртку, брюки, кепку, шапку и удобную специальную обувь.