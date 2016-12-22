В ночь на среду случились пожары в четырех районах Рязанской области

Горели дома и гараж

После одиннадцати часов вечера на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в деревне Ивкино Рязанского района. Горел жилой кирпичный дом. Пострадавших нет.

В два часа ночи сегодня случились сразу два пожара. В селе Жерновки Милославского района огнем поврежден жилой кирпичный дом. Есть пострадавшие. А в Скопине на улице Крупской в это же время сгорел нежилой шлакоблочный дом, никто не пострадал.

В 3 часа 29 минут поступило сообщение о пожаре на улице Весенней в городе Касимове. Огнём поврежден кирпичный гараж. Пострадавших нет.

Источник: сайт Главного управления МЧС России по Рязанской области