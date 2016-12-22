В числе Топ-50 компаний-производителей сырого молока три рязанских предприятия

Независимая исследовательская организация «Центр изучения молочного рынка» составила рейтинг из 50 ведущих компаний по производству сырого молока в нашей стране, сообщает DairyNews. Это первое исследование, в котором проанализированы российские холдинги и крупнейшие молочные комбинаты.

Как отмечает «Центр изучения молочного рынка», крупнейшим производителем сырого молока в России является государство. Объем производства молока-сырья на государственных фермах составил 246,4 тыс. тонн по итогам 2015 года.

Крупнейшей частной компанией по производству сырого молока является АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. В 2015 году компания произвела 203 тыс. тонн сырого молока.

Суммарное производство сырого молока участниками рейтинга составило 2,4 млн тонн, что составляет 14,6% от общего объема товарного молока в 2015 году, по данным «Центра изучения молочного рынка».

16-ю строку списка заняла «Агропромышленная группа «Молочный продукт» - один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов Рязанской области по производству молока, зерновых культур, мяса. Объем производства молока на предприятиях холдинга в 2015 году составил 43,2 тыс. тонн. Доля холдинга в производстве молока Рязанской области составила 13,3%, в производстве молока в стране - 0,26%.

На 36-м месте ООО «Авангард». В 2015 году объем производства молока на предприятии составил 27 280 тонн, на 3,2% больше, чем в 2014 году. Доля ООО «Авангард» в производстве сырого молока в Рязанской области составляет 8,4%, в производстве молока в стране - 0,16%.

43-е место у ООО «Ока МОЛОКО», объединившего два крупнейших молочных хозяйства Чучковского и Пителинского районов. Объем производства молока этой компании в 2015 году вырос на 9% по сравнению с 2014 годом, достигнув 22 833 тонн. Доля предприятия в объеме производства сырого молока Рязанской области составила 7%, в производстве молока в стране в целом - 0,14%.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области