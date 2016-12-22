Полицейские раскрыли кражу более 40 тысяч рублей из магазина в одном из сел Рязанской области

Часть похищенного изъята

Утром в полицию обратилась работница продуктового магазина в селе Сысои Сараевского района. Открыв магазин, она обнаружила, что из потайного места пропали денежные средства, а затем заметила взломанное окно.

Полицейские выяснили, что добычей злоумышленников стали деньги, которые за последние несколько дней жители села вносили в качестве оплаты услуг ЖКХ. Эта процедура не была тайной, и злоумышленники могли предполагать, что в магазине будет дополнение к выручке. По предварительным оценкам, из торгового зала похитили более 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции немедленно оповестили о произошедшем коллег в соседних населенных пунктах. Вскоре участковый уполномоченный полиции, обслуживающий один из районов рабочего поселка Сараи, сообщил, что заметил двух молодых парней, которые «сорят» деньгами. В первую очередь, ребята привлекли внимание покупкой дорогих электронных сигарет.

Участковый полицейский остановил парней и препроводил их в отдел полиции. Затем было установлено, что 22-летний житель села Сысои и его 15-летний приятель причастны к краже из магазина. У них изъяли часть похищенных денег.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

Источник: сайт УМВД России по Рязанской области