Активисты ОНФ провели мониторинг организации наружного освещения у школ города Рязани

Проверка прошла в рамках всероссийской акции ОНФ «Ученье свет, у школы – тьма». Акция призвана проверить эффективность мероприятий по исполнению Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина о снижении к 2018 году смертности от ДТП. Во время мониторинга внимание уделялось не только организации наружного освещения возле образовательных учреждений, но и состоянию улично-дорожной сети вблизи них, сообщили в Исполкоме рязанского отделения ОНФ. Выбор школ для мониторинга определялся сообщениями родителей, в том числе и информацией, которой они делились в социальных сетях.

Как установили активисты ОНФ, проблема безопасности школьников на пути к учебным заведениям в городе решена не полностью. Недостаточное искусственное освещение, которое не соответствует госстандартам и нормативам, было отмечено активистами ОНФ возле школ № 1, 2, 10, 63, 52, 17, 51, 62, 37.

При этом соответствующее нормам освещение всей школьной территории активистами было отмечено только у школ №71 и 72 в Дашково-Песочне. В достаточной мере освещена и территория вокруг 35 и 56 школ в Канищево.

Плохо освещены пешеходные переходы возле школ 37, 63, 10. Причинами недостаточной освещенности является тот факт, что многие фонари, установленные несколько десятилетий назад, возле школ уже не работают. Так, на момент мониторинга возле школы № 10 в центре города не работал ни один фонарь.

«Отмеченные нами недостатки мы направили в местные органы самоуправления, в ведении которых находятся указанные учебные заведения для принятия соответствующих мер. Мы также готовимся провести круглый стол с представителями правоохранительных органов, органов власти и родительского сообщества, чтобы выявить причины недостаточного освещения возле рязанских школ и найти пути решения этой проблемы. Думаю, что нам удастся совместными усилиями сделать дорогу в школу безопаснее для школьников», – прокомментировал результат акции активист движения Дмитрий Панкратов.