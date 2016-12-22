Сегодня ночью с улиц Рязани вывезено более 1500 кубометров снега

По информации с сайта администрации Рязани со ссылкой на данные дирекции благоустройства города, в ночь с 13 на 14 декабря в уборке проезжих частей дорог города были задействованы 76 единиц спецтехники.

Снег вывозили с улиц Высоковольтная, Чкалова, Каширина, Полонского, Свободы, Московского шоссе. Всего было вывезено 1 582 куб.м снега.

Сегодня работы по очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов продолжаются.