В Сасове Рязанской области молодежь решила создать каток

Возглавил инициативную группу Игорь Маликов. Он обратился с данным предложением к депутату Думы города Сасова Сергею Тишину. Обсудив с молодыми ребятами все «за» и «против», а также возможные затраты на это благое дело, Сергей Тишин довел данное предложение до главы администрации города Сасова Евгении Рубцовой.

Согласно идее молодых людей, каток должен располагаться в стороне от городской елки, чтобы не мешать проведению праздников Нового года и Рождества, но в некоторой близости к зданию МКЦ, чтобы городская власть могла помочь организовать музыкальное сопровождение народному катанию на коньках.

Ограждаться каток будет деревянными бортами. На них разместят баннеры с изображениями мультяшных героев и поздравлениями от спонсоров данного проекта. На скамейках, расположенных на площади, можно будет переобуваться, а в здании МКЦ погреться в морозы.

Найдя данное предложение очень даже интересным, глава администрации в тот же день выехала с Сергеем Тишиным на место и поддержала инициативу. В ходе осмотра местности было принято решение добавить иллюминации на деревья, стоящие слева от елки, для того чтобы освещение рядом с катком было более праздничным, организовать музыкальное сопровождение катанию и продажу в новогоднюю морозную ночь на площади МКЦ горячего чая и вкусной выпечки. К реализации проекта подключились представители предпринимателей города, депутаты Думы и администрации города Сасова.