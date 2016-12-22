В Клепиковском районе Рязанской области завершилась очередная смена межрегионального кинолагеря «Лучкино»

На базу отдыха «Мещера» приехали юные кинематографисты из Клепиковского района, Москвы и Рязани. Под руководством Павла Морозова участники лагеря сняли короткометражный фильм «Галя».

– Мы провели эксперимент «Снимаем фильм за три дня», – говорит Павел Морозов. –

Даже для взрослых киношкол эта задача крайне сложная. Мы никогда не имеем домашних заготовок до начала лагеря. Идея и замысел фильма зарождаются на месте. В летних десятидневных сменах после ознакомления с законами драматургии идея обычно появлялась на четвертый день. В этот раз мы должны были сочинить сценарий за полдня.

Слушатели получили задачу и разошлись творить. Через пару часов решили сузить зону поиска. Остановились на классических сценах – либо встреча, либо расставание.

Так появилось почти два десятка заявок, в одной из которых и было намечено зерно будущей истории.

Вторую половину дня потратили на кастинг и поиск локации. Дети разделились на три группы: творческую (пишут сценарий), техническую (снимают фильм), административную (ищут актеров, договариваются, организуют питание и т.д.).

– Следующий день начался с неприятного сюрприза. Выяснилось, что запланированное для съемки одно место не подходит, пришлось срочно искать другое. Время поджимало. Да еще один из актеров опоздал. Из-за смещения графика и короткого светового дня пришлось снимать основную сцену фильма с искусственным освещением, – продолжает Павел Морозов.

Тонкости операторского дела и монтажа осваивались по ходу съемок и сборки фильма. Одна из традиций кинолагеря «Лучкино» заключается в том, что весь фильм от начала до конца делают его участники. Наставники лишь организуют процесс и дают профессиональные советы. Вот и эта смена стала проверкой творческих способностей начинающих кинематографистов. Ребята прошли ее достойно.

Вечером третьего дня, после занятий по операторскому делу и монтажу, лагерь выехал в город Спас-Клепики, где в районном ДК, в присутствии зрителей и прессы состоялась премьера фильма «Галя».

Участников лагеря ждали заслуженные награды. Также был разыгран новейший смартфон от спонсора лагеря – компании Micromax. Симпатичный гаджет достался одной из самых маленьких участниц лагеря – Соне Путниковой. Оператор Света Анохина получила специальный приз от туркомпании IVC&HPA. Весь коллектив, трудившийся над созданием фильма, получил восторженные аплодисменты зрителей.

Напомним, что один из короткометражных фильмов, «Брат», созданный «Лучкино», в этом году стал победителем фестиваля «Мы сами снимаем кино», проходившего в Москве и Сочи.

Особую благодарность организаторы смены выразили администрации Клепиковского района, благодаря которой 11 подростков муниципального образования смогли пройти образовательную программу лагеря.