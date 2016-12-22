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14.12.2016
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Общество
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В Рязанской области в III квартале 2016 года выявлены 103 фальшивые банкноты

В банковском секторе Центрального федерального округа в третьем квартале 2016 года выявлено 8 066 российских денежных знаков, имеющих признаки подделки. Как отмечает Главное управление Банка России по ЦФО, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года их количество снизилось на 2 758 единиц.

В настоящее время чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тысяч рублей – это больше половины всех выявленных подделок.

Реже всего подделывают банкноты номиналом 100 рублей (выявлено 11 штук), номиналом 50 и 10 рублей – по одной штуке.

Регионами ЦФО, в которых в июле–сентябре 2016 года наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, стали Московская, Тверская, Воронежская, Тульская, Ярославская, Калужская, Рязанская и Белгородская области.

«В Рязанской области в третьем квартале текущего года выявлены 103 фальшивые банкноты, что на 19 единиц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. По сравнению со вторым кварталом 2016 года количество изъятых поддельных банкнот возросло на 16 единиц, – комментируют в Отделении по Рязанской области Главного управления Банка Росси по ЦФОи.– Больше всего в регионе обнаружено поддельных банкнот номиналом 1000 рублей – - 53 штуки (51,46% от общего количества выявленных фальшивок). На втором месте – поддельные пятитысячные банкноты. По сравнению с предыдущим кварталом текущего года их количество возросло на 13 единиц и достигло 47 штук».

Количество случаев обнаружения поддельных денежных знаков иностранных государств в целом по России в третьем квартале 2016 года составило 1 191 штуку, пик выявлений пришелся на август. В ЦФО за июль–сентябрь обнаружено подделок иностранной валюты: доллары США – 981 банкнота, евро – 22 банкноты, китайский юань – 4 банкноты. В Рязанской области выявлены 3 поддельные банкноты номиналом 100 долларов США, на 2 штуки больше, чем во втором квартале 2016 года.

Банк России постоянно проводит мероприятия, направленные на профилактику фальшивомонетничества, среди которых важную роль занимает информирование населения о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России.

Подробная информация о защитных признаках банкнот Банка России размещена на официальном сайте Банка России в разделе «Банкноты и монеты».

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