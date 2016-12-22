Строительство БСМП в Рязани вошло в федеральную программу

Принятые в 2016 году поправки в федеральный бюджет позволили выполнить часть подготовительной работы по созданию больницы.

– Мы планируем завершить работу по строительству БСМП в течение 2017-2018 годов, хотя проектный срок создания подобных объектов три года, – отметил губернатор Олег Ковалев на прошедшей сегодня пресс-конференции.

Глава региона заверил, что Рязанская область исправно выполняет все обязательства, связанные с федеральным финансированием, продолжается работа по программе «Новая школа» и новые общеобразовательные объекты, в том числе, в областном центре будут введены в эксплуатацию уже в будущем году.