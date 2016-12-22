Рязанской области выделено 288 миллионов рублей на помощь многодетных семьям

На сайте Правительства страны опубликовано распоряжение «Об увеличении объема субсидий из федерального бюджета на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребенка и последующих детей». Общий объем бюджетных ассигнований на эти цели увеличен на 528 млн рублей. С учетом дополнительных средств общий объем субсидий, предоставленных Рязанской области, вырос до 277 миллионов 880,5 тысячи рублей.