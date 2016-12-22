Рязанской области выделили дополнительные деньги на дорожное хозяйство

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал правительственное распоряжение «О распределении межбюджетных трансфертов на финансирование региональных программ в сфере дорожного хозяйства». Средства распределены между бюджетами 83 субъектов Федерации. Это позволит региональным бюджетам компенсировать в 2016 году выпадающие доходы в связи с налоговым вычетом по транспортному налогу. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете 2016 года. Рязанской области выделено 85 миллионов 400 тысяч рублей.