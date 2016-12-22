Издержки на содержание органов власти в Рязанской области за три года сокращены на 2 миллиарда рублей

Чем были продиктованы произошедшие в этом году преобразования в управленческой сфере Рязанской области, в частности, объединение министерств и управлений – это еще одна тема, затронутая на прошедшей сегодня пресс-конференции губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Глава региона заверил, что главная цель объединения, например, министерств лесного хозяйства и природопользования – повышение эффективности управления ресурсами, качества работы, а также экономия средств на содержание административного аппарата. Олег Ковалев привел пример: сокращение управленческого аппарата на 77 штатных единиц в результате проведенного объединения позволило высвободить 50 миллионов рублей.

– За три года работы в сложных экономических условиях мы сократили издержки на содержание органов власти на 2 миллиарда рублей, – отметил губернатор.