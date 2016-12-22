Сообщение пресс-службы администрации города Рязани

14 декабря в одном из структурных подразделений администрации Рязани силами сотрудников Управления Федеральной службы безопасности в Рязанской области проводилось обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Эта работа носила плановый характер.

В связи с этим все публикации, появившиеся 14 декабря в ряде электронных средств массовой информации на эту тему, не могут расцениваться как достоверные.

Источник: сайт администрации Рязани