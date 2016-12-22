Программа по переселению жителей Рязанской области из аварийного фонда завершена. Продолжение следует

Завершить все запланированное в региональной программе по переселению из аварийного жилого фонда область должна была осенью 2017 года, но регион выполнил намеченное уже сейчас. Об этом сообщил губернатор Олег Ковалев на прошедшей сегодня пресс-конференции. В настоящее время ведется оформление квартир в собственность переселяемых и до нового года новоселы получат ключи от квартир.

– Работа региона получила высокую оценку на федеральном уровне, мы получили дополнительно 50 миллионов рублей из федерального бюджета, что позволило нам сэкономить средства регионального бюджета на софинансировании программы. Я обратился в правительство России с просьбой выделить нам средства на 2017 год, чтобы продолжить работу по расселению оставшегося аварийного фонда, – сказал Олег Ковалев.

Всего за годы действия программы было построено более 100 тысяч квадратных метров жилья, новое жилье получили более 6,5 тысячи рязанцев, за 2016 год по программе возведено более 20 тысяч квадратных метров жилья и переселено более 1300 человек.