Рязанские студенты-исследователи открыли «новых» Срезневских

Сто один год исполнилось РГУ имени С.А. Есенина. Этому событию была посвящена очередная встреча в университетском музее академика И.И. Срезневского, на которой студенты и преподаватели могли познакомиться с «новыми», ставшими лишь недавно известными представителями династии Срезневских-Бадаржновых. Эта семейная ветвь, начало которой положил когда-то Аким Срезневский, дала людей самых разных профессий. В их числе среди наших современников есть много медиков, что наглядно было представлено в музейной гостиной. Прозвучали также рассказы о живущем ныне в Германии художник Борис Фрелихе, известном в советское время писателе Николае Димчевском.