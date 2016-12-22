Создание достопримечательного места в Константиново Рязанской области вышло на новый уровень

Работа над проектом достопримечательного места, связанного с именем Сергея Есенина, «наткнулась» на «несостыковки» в федеральном законодательстве.

– Проект глубоко проработан, получил высокую оценку на федеральном уровне. Но вопрос создания достопримечательного места имеет межведомственный характер, – пояснил губернатор.

В настоящее время создана рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства России Ольги Голодец, которая займется внесением поправок в законодательство, связанных, в том числе, с охраной природных ресурсов, развитием туристического направления.

Глава региона отметил, что в течение года музей в Константинове посетят свыше 300 тысяч туристов.