Губернатор Рязанской области назвал строительные компании, не выполнившие свои обязательства перед дольщиками

Как повлиять на застройщиков, которые задерживают сроки ввода в эксплуатацию жилья и создают условия для того, чтобы рязанцы пополнили общероссийский список обманутых дольщиков? На этот актуальный вопрос губернатор Олег Ковалев на прошедшей пресс-конференции ответил, что пока, с юридической точки зрения, мы не можем говорить о наличии в регионе обманутых дольщиков.

– В этом году в эксплуатацию должно быть введено около 670 тысяч квадратных метров жилья, что больше, чем в прошлом году. В основном, эти объекты построены добросовестными застройщиками. Но есть и те, кто нарушил сроки ввода жилья в эксплуатацию, предусмотренные проектными декларациями. С ними мы ведем работу, - пояснил губернатор.

Глава региона назвал строительные компании, не выполнившие свои обязательства: «Имтер», «Аэробус», «Виктория» и «Экополис».

– Мы принимаем меры различного характера, в том числе, ищем способы, чтобы застройщик, попавший в сложную ситуацию по объективным причинам, мог достроить и сдать жилье. Если возможностей у застройщика нет, мы работаем по привлечению дополнительных ресурсов на достройку домов. Рассматриваются формы поддержки в виде привлечения других застройщиков. Дольщики со своими проблемами один на один не останутся, – заверил Олег Ковалев.

Он напомнил, что в настоящее вносятся изменения в федеральное законодательство, регулирующее сферу долевого строительства, создается Фонд помощи обманутым дольщикам.