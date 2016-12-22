Реконструкция очистных сооружений Рязанской нефтеперерабатывающей компании отложена

Будет ли в будущем году реализован проект реконструкции очистных сооружений Рязанской нефтеперерабатывающей компании? Отвечая на этот вопрос на прошедшей сегодня пресс-конференции, глава региона напомнил, что проект выполнен и получил положительное экспертное заключение, однако экономическая ситуация не позволила РНПК приступить к его воплощению.

– Переговоры с ответственными должностными лицами Роснефти были долгими, мы были вынуждены согласиться с доводами компании. Было выработано совместное решение о том, что Роснефть идет по пути снижения выбросов в атмосферу и воду за счет реконструкции основного производства и мехочистки. В течение 2015-2016 годов, несмотря на экономические сложности, предприятие ведет реконструкцию основного производства. Это повышает глубину переработки нефти, качество продукта и снижает выбросы, –объяснил Олег Ковалев.

Реконструкция очистных сооружений будет следующим этапом.

– Решать экологические проблемы надо шаг за шагом, – отметил глава региона.