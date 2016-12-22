Бюджет Рязанской области в 2017 году «потолстеет» на 3,5 миллиарда рублей

Рязанская областная Дума вернулась к рассмотрению проекта регионального бюджета на 2017-2019 годы по предмету первого чтения. Масштабные поправки к законопроекту были рассмотрены на заседании комитета Рязанской областной Думы по бюджету и налогам в среду, 14 декабря.

Как отметила министр финансов области Марина Наумова, в этом году рассмотрение и утверждение областного бюджета проходит параллельно с рассмотрением федерального. Региональный бюджет областная Дума приняла в первом чтении 30 ноября, а 7 декабря при втором чтении федерального закона был распределен значительный объем межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации. Возникла необходимость скорректировать проект главного финансового документа области на сумму дополнительно направленных федеральных средств. Соответствующую поправку внес в региональный парламент губернатор Олег Ковалев.

Если говорить о конкретных цифрах, на 2017 год доходную и расходную часть бюджета предложено увеличить на 3,5 млрд. рублей. Изменения коснутся также основных параметров на плановый период 2018-го и 2019 годов, источников финансирования дефицита и верхнего параметра госдолга Рязанской области. Таким образом, основные характеристики документа будут выглядеть следующим образом: доходная и расходная части в 2017 году составят 43,4 млрд. рублей, бюджет сформирован без дефицита. В 2018 году доходы предлагается увеличить до размера 41,8 млрд. рублей, расходы – до 36,8 млрд. рублей, в 2019 году – до 44,4 млрд. и 42,6 млрд. рублей соответственно.

Комитет поправку поддержал и рекомендовал депутатам принять законопроект на ближайшем заседании облдумы во втором, окончательном чтении с учетом внесенных корректив.