В традиционном турнире любителей футбола (ТТЛФ) Рязанской области только четырнадцать коллективов из 118 участвующих идут без потерь

Это говорит прежде всего о равенстве сил большинства команд – никто не хочет уступать. В Суперлиге победную игру демонстрируют «Мэдисон», «Ново-Рязанская ТЭЦ-Ока», «Уютный дом-62», «Автоимпорт» и «БАРС Супермаркеты», в женском турнире – футболистки «Сбербанка», в высшем дивизионе – «ГК БАРС», «Авангард» и «Рубин», первом – «Две совы», «Ново-Рязанская ТЭЦ» и «ГРПЗ», во втором, самом массовом (на старт вышли 42 дружины) – «Огастус», «Мурмино» и «Академия».

Игры очередного тура будут проведены в ближайшую субботу, 17 декабря. Наибольший интерес, конечно же, вызывают матчи с участием клубов Суперлиги. Встречаются «Уютный дом-62» и «ЖелДор», «Интерьерный вопрос» и «ТД Русский хлеб» (начало – в 12.00), «РНПК» и «Мэдисон», «Автоимпорт» и «БАРС Супермаркеты» (12.50), «Велес» и «Ново-Рязанская ТЭЦ-Ока», «Ока-2» и «МФК Нефтеторг» (13.40), «РНД» и «Интерстрой» (14.30).

Матчи ТТЛФ проводятся в Рязани одновременно на четырех площадках стадиона «Спартак». Информационным партнером выступает газета «Рязанские ведомости».