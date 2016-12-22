В первенстве Рязанской области по мини-футболу среди юношей определились участники финального турнира

В финальный турнир вышли «Добрыня», «Чучково», «Лидер», «ДЮСШ», «Скопин», «Кораблинская ДЮСШ», «Олимппйец-1» и ряжский «Спартак». Эти соревнования начнутся 21 января 2017 года.

Заключительные матчи групповых соревнований завершились так: «Атлет» (Шацк) – «Чучково» – 2:2, «Лесной» (Шиловский район) – «Лидер» (Касимов) – 1:7, «Спартак» (Клепики) – «Добрыня» (Шилово) – 2:14, «Кораблинская ДЮСШ» – «Скопин» – 2:3, «Олимпиец-1» (Рязань) – «Спартак» (Ряжск) – 1:1, «Ухолово» – «Олимпиец-2» (Рязань) – 1:5, «ДЮСШ» (Рязань) – «Александро-Невский» – 5:1.

Предварительную стадию соревнований лучше всех прошли: в группе «А» – «Добрыня», в «Б» – «ДЮСШ» из Рязани, одержавшие победы во всех матчах. Лидерам пять очков уступили футболисты команды «Чучково», по шесть – «Скопин» и «Кораблинская ДЮСШ». Последующие места заняли: в группе «А» – «Лидер», клепиковский «Спартак» и «Лесной», в «Б» – «Олмипиец-2», ряжский «Спартак», «Олимпиец-2», «Александро-Невский» и «Ухолово».