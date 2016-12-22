Уже свыше трех тысяч неплательщиков Рязанской области ограничены в праве выезда за рубеж

Очередные должники, жители Рязанской области, вернулись из московских аэропортов разочарованными

В отделе судебных приставов по Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам УФССП России по Рязанской области находится исполнительное производство о взыскании с гражданина Г. задолженности по налогам и сборам в размере 16 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по региону, добровольно к оплате долга должник не приступил. Из-за этого судебные приставы вынесли в отношении него постановление о временном ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации. Жителю области это было известно, но, не смотря на запрет, он намеревался вылететь на свадьбу племянника в Грузию. Пройти пограничный контроль в Шереметьево ему не удалось. В срочном порядке гражданину Г. пришлось вернуться и погасить имеющуюся задолженность.

В аналогичной ситуации оказался и гражданин К., в отношении которогов отделе судебных приставов по Кораблинскому и Старожиловскому районам УФССП России по Рязанской области находится исполнительное производствоо взыскании задолженности по налогам и сборам в размере 93 тысяч рублей.

УФССП России по Рязанской области предупреждает жителей г. Рязани и области, что ограничение на выезд накладывается по решению суда на основании исполнительного листа либо приказа, либо по постановлению налоговой службы или пенсионного фонда. В категорию «невыездных» попадают не только владельцы мощных автомобилей, больших земельных участков и дорогой недвижимости.

В списке должников, например, лидируют нарушители на дорогах, вовремя не оплатившие штрафы. Впереди новогодние каникулы, поэтому работа по ограничению должников в праве выезда будет продолжена судебными приставами Управления.