Рязанские мастера представили на всероссийской выставке кружево, керамику и игрушки

В выставке-ярмарке народных промыслов и ремесел «Ладья. Зимняя сказка» в Москве приняли участие ПК «Кадомский вениз», ООО «Рокада», Скопинский Центр народных художественных промыслов и ремесел и другие мастера региона. Они предлагали москвичам и гостям столицы одежду и домашний декор с кружевом, шерстяные изделия, керамику, новогодние подарки и другие изделия.

В день открытия художников и мастеров со всей России приветствовали заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец, депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова и другие гости. Все они подчеркивали ценность народного искусства и важность его сохранения. «Мне не очень нравится слово «промыслы» – это настоящее творчество, чистое и прекрасное», – отметил Иосиф Кобзон. Церемония открытия выставки-ярмарки завершилась символическим перерезанием красной ленты.

Выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка» открылась в этом году в двадцать первый раз в московском «Экспоцентре». Различные регионы представляют здесь лучшие образцы местного народного искусства – роспись, глиняную игрушку, вышивку. Рязанцы неоднократно получали награды выставки за оригинальное оформление экспозиции и высокое качество товаров.