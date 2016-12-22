Штраф до 200 тысяч рублей грозит хозяину одного из рязанских кафе

за незаконное подключение к электросети

В полицию неоднократно поступали жалобы на работу одного из кафе, расположенного около кинотеатра «Дружба» на улице Дзержинского. Как сообщается на сайте регионального УМВД России, сотрудники полиции проверили это заведение и выявили ряд нарушений. В том числе полицейские совместно с представителями организации «Рязанские городские электрические сети» обнаружили в кафе незаконное подключение к электросети. На распределительном щите до прибора учета потребляемой электроэнергии были подключены светильники и электророзетки, установленные в биллиардной. Кроме того, состояние соединений и монтажа в распределительном щите вызывали серьезные опасения за противопожарную безопасность.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ст.14.19 КоАП РФ, по которой предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей.