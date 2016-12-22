Областная общественно-политическая газета
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15.12.2016
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№234 (5275) |
Шестая полоса
Культура
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«Андреевцы» – звание на века

155-летие Василия Андреева, создателя первого в России Великорусского оркестра, музыкальная общественность отметила с размахом
«Андреевцы» – звание на века

В городах и поселках профессионалы и любители игры на народных инструментах говорят о себе с гордостью: «Мы – андреевцы!» Концерты, конкурсы и фестивали в память о Василии Васильевиче Андрееве собирают слушателей, интерес которых к русскому национальному музыкальному искусству по-прежнему велик, как полторы сотни лет назад.

В Рязанском музыкальном колледже имени Григория и Александра Пироговых состоялся концерт, который вернее было бы назвать акцией в поддержку сохранения исполнительской традиции игры на русских музыкальных инструментах. В ноябре оркестр народных инструментов РМК принял участие во Всероссийском фестивале любительских оркестров и ансамблей русских народных инструментов, посвященном юбилею В.В. Андреева. Не в первый раз оркестр удостаивается диплома за высокое исполнительское мастерство. На родине Андреева, в Твери, на сцене Тверской филармонии, рязанцев принимали очень тепло, а игра в составе сводного оркестра фестиваля оставил незабываемое впечатление для всех его участников.

А начиналось все очень давно – с простой русской балалайки, что в любой табачной лавке продавалась за 35 копеек. Как в русской народной сказке: «…и полюбил барин совсем простую… балалайку». Ну что с этим поделаешь? Напасть! «Светский лев» Василий Андреев, красавец дворянин, о котором пресса того времени писала так: «В высшем обществе обратил на себя всеобщее внимание также г. Андреев, любитель, неподражаемо играющий на балалайке…»

Вальсы, марши, полонезы, мазурки – все эти жанры были популярны в XIX веке: они звучали в светских салонах, услаждая аристократический слух. В андреевских балалаечных сочинениях и обработках кто-то видел лишь франтоватую шалость, но лишь немногие разглядели промысел божий: суждено андреевской балалайке стать на века символом России и ее голосом. «Мужицким» инструментом именитые музыкальные мастера в открытую брезговали, насмехались и злословили, а Андреев с невероятным упорством искал единомышленников, и нашел! И мастера С.И. Налимова – балалаечного Страдивариуса, и исполнителей-любителей: очень скоро на балалайках заиграли гвардейцы, дворянские дети и даже барышни. Балалаечное движение ширилось и росло, а число оркестрантов-любителей в оркестрах доходило до 240 человек.

Русское чудо – так назвали Андреева на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, удостоив Золотой медали. Мировая слава не заставила долго ждать. Лондонская газета Times писала в 1909 году: «По справедливости каждая нация могла бы гордиться тем делом, которое создал в музыкальной области В.В. Андреев, подарив своему народу им воссозданный национальный оркестр, который по праву должен занять первое место среди всех существующих ему подобных ансамблей у других народов. Этот оркестр состоит из истинных артистов. Исполнение их ярко, богато нюансами и экспрессией».

Так балалайка перестала быть принадлежностью «непросвещенной черни» и переселилась из дворницкой и лакейской в гостиные и концертные залы. Настала новая эра российской музыкальной жизни – народное музыкальное искусство устной традиции сменилось традицией письменной, профессиональной.

Хождение Андреева «в народ» с просветительской и пропагандистской целью принесло немалые плоды. В одном из своих писем он пишет: «Народ тоже имеет свои духовные запросы… Когда рабочий день кончен, что остается у труженика деревни или фабричного поселка? Только одно – беспросыпное пьянство. Взгляните теперь, как расцветают фабричные оркестры балалаечников и какой живой струей это музыкальное течение влилось в серую фабричную жизнь». То же можно сказать и про солдат, пребывающих на службе в армии, выносящих все тяготы армейской жизни. Андреев В.В. – солист его Императорского Величества, был возведен в должность «заведующего преподаванием народной музыки в войсках гвардии». На фронтах Первой мировой войны Андреев – блестящий рассказчик, танцор, исполнитель на балалайке и гармонике, с неутомимостью подвижника обучает солдат музыкальной игре, выступает с концертами, сборы от которых поступают на нужды раненых. Одна из таких поездок стала роковой – простуда и смерть в возрасте 57 лет.

Не только юбилейные даты чтят исполнители-народники в Рязани. Их артистические будни наполнены энтузиазмом не меньшим, чем тот, с которым В.В. Андреев выводил балалайку на большую сцену в мировую музыкальную историю.

Концерт в память о «Русском Штраусе», который состоялся в Рязанском музыкальном колледже, стал ярким артистическим событием уходящего 2016 года не только потому, что исполнялись произведения Андреева-композитора. Настоящий музыкальный форум исполнителей-народников города Рязани и области объединил лучшие исполнительские силы. В концерте приняли участие оркестр русских народных инструментов «Фантазия» Рязанского городского Дворца детского творчества под управлением выпускницы Рязанского музыкального колледжа Натальи Соколовой, оркестр русских народных инструментов «Сказ» Новомичуринской ДШИ под управлением выпускницы РМК Людмилы Евсиной, оркестр русских народных инструментов РМК под руководством заслуженного работника культуры РФ Владимира Ильина – идейного вдохновителя и ведущего организатора концерта.

На сцену выходили юные исполнители, удостоенные званий лауреатов всероссийских и международных конкурсов, такие, как учащаяся ОДШИ при РМК Ульяна Бушаева класса преподавателя Валентина Чугунова, учащиеся ДШИ №4 им. Е. Попова Артем Борисов класса преподавателя Надежды Логиной и Иван Пшеничный класса преподавателя Светланы Кучумовой, обладатель Гран-при Всероссийского конкурса «Время зажигать звезды» учащийся ДШИ №3 Сергей Козеев класса преподавателя Елены Захаровой и многие другие.

Имя заслуженного артиста РФ Виктора Колупаева, участника квартета «Парафраз» известно далеко за пределами нашей страны. Его балалайка-прима звучала и звучит до сих пор в лучших концертных залах мира. «Мы, андреевцы, сохраняем генетическую память народа», – сказал он перед своим выступлением, исполнив «Цыганскую венгерку» дуэтом с Екатериной Астафьевой (гитара) с «разгоном», в лучших традициях андреевского артистизма. Квинтет народных инструментов РМК в составе А. Фадеева, А. Гоголева, В. Акимова, М. Дерябина, П. Степанова (руководитель – В. Ильин) лихо исполнил вариации на тему русской народной песни «Светит месяц», а трио баянистов в составе В. Кудинова, А. Васина и Н. Шешенева мастерски сплели музыкальное кружево «Воронежских наигрышей» Ю. Романова.

Преемственность, на которой держится большая часть работы преподавателей-народников музыкальных школ и колледжа, музыкальных коллективов Рязани и области, стала фундаментом высокой художественной исполнительской культуры. Александр Лаврухин, Станислав Нилов, Владимир Ильин, Виктор Колупаев, Валентин Чугунов, Ольга Чумина – за именами этих великолепных музыкантов и преподавателей – годы труда и подвижнической работы, когда время не властно над вдохновением.

Большой праздничный концерт завершился выступлением оркестра русских народных инструментов РМК, а затем сводного оркестра народных инструментов. Вальс «Грезы» и «Полонез» В. Андреева в совместном звучании сотен «живых струн» перенесли слушателей в иной век, заворожили всплесками живительных музыкальных волн, озарили светом и согрели теплом единения. Андреевцы – это высокий титул и звание на века.

Ирина Нестерова

Статья опубликована в номере 234 (5275) от 15 декабря 2016 года
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