Объединила песня

В Доме культуры «Приокский» прошел городской открытый фестиваль-конкурс «Ретро-шлягер» 40 исполнителей представили зрителям песни советских и российских композиторов XX века.

В конкурсе приняли участие солисты и коллективы из Рязани, Спасского, Ухоловского, Клепиковского, Скопинского, Сасовского, Захаровского районов. Прослушивания участников конкурсной части фестиваля проводились по двум номинациям: сольное и ансамблевое пение. Каждая категория подразделялась на народное, академическое и эстрадное пение.

В состав жюри вошли главный специалист отдела организации досуга управления культуры администрации города Наталья Якунина; певец, композитор, заслуженный работник культуры РФ Владимир Блохин; певица, руководитель вокального ансамбля «Мама Jazz», участница проекта «Голос» Элла Хрусталева.

Победителями в номинации «Сольное пение» стали Ольга Фомина (возрастная группа 26 лет и старше), Александр Фирсов (26 лет и старше), Сергей Видникевич (15-25 лет).

В категории «Ансамблевое пение» первыми стали вокальное трио «Талисман» гимназии № 5. Среди квартетов-секстетов победителей выбрано не было. Дипломы за II и III место соответственно в этой группе получили коллективы ДК «Приокский»: народный ансамбль русской песни «Россияночка» и эстрадный коллектив «Мысли вслух».