Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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15.12.2016
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№234 (5275) |
Шестая полоса
Спорт
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Спортивный курьер

Спортивный курьер

Отличился капитан

Воспользовавшись потерей очков шедших впереди «Автоимпорта», «Империи» и «Восхода СУ-2», на лидирующую позицию в рязанской НХЛ после пятого тура вышла «Шкода-Рязань», победившая со счетом 4:0 команду из шиловского поселка Лесной. Второе место занимает касимовский «Восход СУ-2», сыгравший вничью (3:3) с «Автоимпортом». В составе «Автоимпорта» отличился его капитан, официальный представитель НХЛ в Рязанской области Олег Смирнов – форвард забросил в ворота «Восхода СУ-2» две шайбы. Третьей идет «Держава», одержавшая победу над командой «Здоровье» – 1:0. Непривычное для себя пятое место занимает прошлогодняя победительница турнира «Империя», не без труда одолевшая хоккеистов «Сокола» – 3:0. Остальные матчи очередного тура завершились так: «Энергия» – «Дядьково» – 7:3, «Витязь» – «Сталькомплект» – 5:1, «Рыбное» – «ВДВ-Рязань» – 2:1.

В споре снайперов лидирует Валерий Годлин из «Энергии», забросивший восемь шайб. Среди бомбардиров впереди идет нападающий «Автоимпорта» Игорь Власов, набравший семнадцать очков по системе «гол + пас».

В Лиге чемпионов

Юношеская дружина ЦСКА с рязанским футболистом Константином Кучаевым в составе вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Взрослая команда Центрального спортивного клуба армии в заключительном матче группового турнира Лиги чемпионов уступила футболистам «Тоттенхэма» (1:3), заняла последнее место и выбыла из борьбы за награды. Не в пример главной армейской дружине в этих же соревнованиях юноши выступили выше всяких похвал. Независимо от исхода последнего поединка (в нем юные армейцы и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 0:0) россияне заранее обеспечили себе победу в групповом турнире, а вместе с ней получили путевку в 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов.

Капитан армейской команды – наш земляк, выпускник рязанской детско-юношеской спортивной школы ЦСК, его первый тренер – Александр Иванович Грачев.

Две медали рязанца

В Краснодаре проведен Кубок России по гребле на байдарках и каноэ на длинных дистанциях. В гонке 10 километров в каноэ-одиночке «серебро» с результатом 55 минут 00.07 секунды завоевал многократный чемпион страны, финалист чемпионатов мира и Европы, представитель рязанской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Роман Ерлинеков. Всего одну секунду ученик заслуженного тренера России Владимира Тебенихина уступил победителю, заслуженному мастеру спорта России краснодарцу Павлу Петрову, зато опередил трех «международников», оторвавшись от третьего призера на 1 минуту 6 секунд. На второй, двухкилометровой, дистанции рязанец добыл «бронзу» со временем 9 минут 26,91 секунды.

Этот яркий «Атрон»…

В последних матчах предварительной стадии первенства области по мини-футболу среди ветеранов команды сыграли так: «Иномарка-62» – «Приток» – 1:5, «Атрон» – «Апатит» – 6:0, «Автоимпорт» – «Спецкомплект» – 16:5, «Ока» – «ТЭР» – 5:1, «Ново-Рязанская ТЭЦ» – «Спецкомплект» – 6:2. Состоялись четыре поединка 1/8 финала: «Приток» – «Спецкомплект» – 4:1, «Апатит» – «ТЭР» – 1:2, «Ока» – «Сапожок», основное время – 2:2, пенальти – 5:3, «Автоимпорт» – «Иномарка-62» – 9:2.

Наиболее яркую игру на турнире демонстрирует «Атрон», и это неудивительно, ведь в его состав входят футболисты, в свое время поигравшие на самом высоком уровне – вплоть до команд мастеров – Дмитрий Аксенов, Вячеслав Вепринцев, Юрий Михайлов и другие. А душа команды – ее капитан, президент Рязанского регионального футбольного союза и ФК «Рязань» Дмитрий Малахов.

Статья опубликована в номере 234 (5275) от 15 декабря 2016 года
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