Первый матч чемпионата России среди клубов высшей лиги (ВХЛ) ХК «Рязань» под руководством исполняющего обязанности главного тренера клуба Алексея Алексеева завершился «сухой» победой нашей команды. Встреча получилась равной, с минимумом опасных моментов. Хозяева сумели добыть очень важные три очка и вернулись в зону плей-офф.

ХК «Рязань» – ХК «Саров» – 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). ХК «Рязань»: Белов; Филатов – Коренков, Ефимов – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Аверин, Старцев – Крикуненко – Рукин; Седунов – Грицких, Чванчиков – Кривченко – Лукин; Турчанинов – Р.Дубинин, Лызин – Карпов – Кацедым. Голы: 1:0 – Петраков (32.54 – бол.); 2:0 – Кривченко (37.48).

Основное внимание хозяева уделили защитным действиям, расставив приоритеты: «главное – надежно сыграть в обороне, а уж впереди что-нибудь получится». «Саров» также не торопился действовать первым номером, в итоге матч довольно быстро стал напоминать игру в шахматы, когда соперники исключают риск и ждут ошибок друг друга. В середине встречи ХК «Рязань» получил двойное большинство, и Иван Петраков, удачно развернувшись перед вратарем, открыл счет. Спустя пять минут, отбившись в меньшинстве, хозяева организовали контратаку, которую мощным броском завершил Егор Кривченко.

В следующем матче соперники порадовали болельщиков девятью заброшенными шайбами, две трети из которых оказались на счету хозяев. ХК «Рязань» – «Ариада-НХ» (Волжск) – 6:3 (2:0, 1:1, 3:2). ХК «Рязань»: Пиманкин; Филатов – Дубинин, Денежкин – Петраков– Маслов; Хисамутдинов – Аверин, Старцев – Карпов – Рукин; Седунов – Грицких, Ефимов – Кривченко– Лукин; Турчанинов – Полинин, Лызин – Крикуненко – Чванчиков. Голы: 1:0 – Карпов (8.39); 2:0 – Чванчиков (10.25); 2:1 – Мурзин (20.57); 3:1 – Ефимов (31.31); 4:1 – Старцев (43.38 – бол.); 5:1 – Дубинин (45.47 – бол.); 5:2 – Гарифулин (47.53 – бол.); 6:2 – Крикуненко (54.17 – мен.); 6:3 – Воеводин (56.53).

Первым отличился Владимир Карпов, завершивший усилия прорвавшегося по центру Андрея Рукина, а вскоре Андрей Чванчиков удачно подставил клюшку под бросок Евгения Лызина. После первого перерыва гости минут на десять прижали к воротам рязанцев. Благо, в этот промежуток, включивший в себя три удаления хозяев, «Ариада-НХ» отличилась лишь один раз, зато Алексей Ефимов забросил шайбу в ближний угол ворот после паса-конфетки Дмитрия Филатова. Точки над «i» рязанцы расставили в третьем периоде. Волжан подвел Евгений Калинин, схлопотавший большой штраф, а Кирилл Старцев и Роман Дубинин дважды реализовали большинство.