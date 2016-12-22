Квартирный вопрос

Детей-сирот в регионе обеспечивают жильем. Но жилье – не единственная их проблема

На недавнем заседании Общественного совета министерства образования обсуждали, как в регионе обеспечиваются жильем дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С 2006 года, когда проблему государство начало решать активно и системно, сделано немало.

С 2006-го по 2012 год жилье выделялось детям-сиротам по договору социального найма. С 1 января 2013 года порядок изменился. Теперь с получателями жилья заключается договор найма специализированных жилых помещений, и в течение пяти лет по этому договору проживающий в квартире человек не может ее продать, обменять, заложить, т.е. распорядиться ею, как своей собственностью. Государство было вынуждено пойти на такие меры потому, что нередко получившие квартиру молодые люди очень быстро ее продавали или утрачивали и вновь оставались без крыши над головой. Теперь им дается возможность принимать более ответственные решения.

Изменились и правила включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в очередь для получения жилья. Теперь в эту очередь можно встать, достигнув 14-летнего возраста, но квартиру получить только после достижения 18 лет. Число детей-очередников выросло более чем в два раза.

Всего с 2006-го по 2015 год на приобретение квартир для детей-сирот было отпущено 1600 млн. рублей, 1590 детей получили квартиры. Только в 2013 году было получено 552 квартиры и очередь закрыта на 97%. Но очередь эта не стоит на месте, она увеличивается, сегодня в нее включено 588 человек старше 18 лет, тех, кто по закону должен быть обеспечен жильем. Проблема состоит и в том, что теперь с заявлением на получение квартир обращаются не только граждане в возрасте от 18 до 23 лет, но и люди постарше.

Вообще-то по действующему законодательству гражданин, имеющий статус сироты, должен обратиться с заявлением о получении жилья в муниципалитет и встать на учет в возрасте до 23 лет. Если он не успел сделать это в указанном возрасте, ему имеют право отказать на законных основаниях. И отказывают. А гражданин имеет право обратиться суд. И он туда обращается. И суд выступает на стороне гражданина, своевременно не обеспеченного жильем. Соответствующие службы муниципалитетов прошли более чем через 400 таких судебных заседаний. В результате совсем недавно в «сиротскую» очередь на жилье был, например, поставлен гражданин в возрасте 42 лет. Отказано в постановке на учет гражданину в 50-летнем возрасте. Но если суд удовлетворит его иск, он тоже окажется в очереди на получение жилья. Об этом участникам заседания Общественного совета рассказала С. Бочарова, главный специалист отдела государственной поддержки детства, защиты прав и законных интересов детей управления социализации и государственной поддержки детства министерства образования области.

Движение очереди сирот на жилье не прекращается из года в год. С 2013-го по 2016 год приобретено 960 квартир. В текущем году должны обеспечить жильем 238 человек, приобретено 149 квартир, оставшиеся 89 жилых помещений должны быть приобретены до конца года. В будущем году должны быть выделены средства на приобретение еще 222 квартир. Так что очередь движется и пополняется.

При этом обнаруживается, что наниматели жилья не исполняют условия договора. Только их общая задолженность по жилищно-коммунальным услугам превышает 5 млн. рублей. Более 12% граждан, получивших жилье, не проживают в своих квартирах. Понятно почему. Молодые люди выезжают за пределы области в поисках работы, на учебу. Пытаются сдавать свои квартиры в аренду, что запрещено. Да просто многие из этих ребят не привыкли, не умеют жить в отдельных квартирах – не умеют вести домашнее хозяйство, не знают, как планировать свой бюджет, не понимают, что собственное жилье накладывает на них обязательства по его содержанию. И это, следует признаться, проблема.

Выступившая на заседании Общественного совета специалист управления образования и молодежной политики администрации Рыбновского района Е. Николаева сообщила, что за последние годы в муниципалитете было выделено детям-сиротам 102 квартиры. Пусть вас трехзначная цифра не удивляет: на территории района располагается два сиротских учреждения. И если ребенок не имеет жилого помещения в том районе, из которого его направили в детский дом, его должны обеспечить квартирой в Рыбновском районе. В 2013 году было получено 38 квартир, в 2016 году – 13, в следующем году рассчитывают обеспечить жильем 15 человек. При этом сегодня в очереди на квартиру стоит 77 человек, из них 33 – в возрасте 18 лет и старше. Примерно половина квартир в Рыбновском районе приобретается в новостройках. Конечно, в районе стараются мониторить ситуацию с использованием квартир. На сегодня в 8 квартирах граждане, их получившие, не проживают, 2 квартиры приведены в ненадлежащее для жилья состояние, т.е. в такое состояние, что в них нельзя жить. Задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг в «сиротских» квартирах превышает 550 тысяч рублей, и администрация района намерена обращаться с исками в суд.

Мы, конечно, знаем, что сегодня в сиротских учреждениях всячески стараются социализировать детей, адаптировать их к жизни за стенами детского дома. Существует такое понятие, как постинтернатное сопровождение. Но вот работает ли оно? Конечно, члены Общественного совета записали в своем решении специальный пункт, в котором рекомендовано организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «усилить работу по социальной адаптации выпускников к самостоятельной жизни». Но и без того известно, что в детских домах, интернатах этим занимаются все более активно. Но вот, видно, не успевают.

Выходит в жизнь их воспитанник с приличной суммой денег, накопленных за годы на счету в банке, получает квартиру и не знает, как в ней жить. Деньги очень быстро заканчиваются. Работы нет. Посоветоваться не с кем. Приходит он обратно в детский дом… А если не приходит, это не значит, что у него все в порядке.

Что делать? Активизировать законных опекунов? Но они опекают сироту до 18 лет. И хорошо, если между опекуном и ребенком (да и не ребенком уже) складываются доверительные отношения. А если они не складываются? А если у ребенка нет опекуна и он, восемнадцатилетний, как с моста в воду – прыгает во взрослую самостоятельную жизнь? Каким должно стать постинтернатное сопровождение? Попечительством? Услугой? Благотворительной помощью? Над этим надо думать. И не только в связи с квартирным вопросом.