Награда за мастерство

Хореограф из Рязанской области удостоен премии «Душа России – 2016»

Николай Шичкин, хореограф из Новомичуринска, стал одним из работников культуры, получившим премию «Душа России». Награждение состоялось в Москве, в концертном зале имени П.И. Чайковского.

Николай Викторович – Заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель заслуженного коллектива народного творчества образцового хореографического ансамбля «Акварель». Он занимается с юными танцорами в Новомичуринской детской школе искусств, которая работает в городе с 1972 года. Сам ансамбль существует с 1987 года и, таким образом, отметит в следующем году свое 30-летие. К этому времени артисты успели получить немало наград всероссийских и международных конкурсов.

В 2016 году премию «Душа России» вручили 15 представителям разных регионов – республик Крым, Марий Эл и Хакасии, Камчат­ского, Краснодарского и Забайкальского краев, Вологодской, Калужской, Калининград­ской, Костромской, Мурманской, Рязанской, Саратовской и Самарской областей, а также города Москвы. Работники культуры и педагоги получали призы в номинациях «Народная музыка», «Народное пение», «Народный мастер», «Традиционная народная культура» и «Народный танец». Соответствующее распоряжение Правительство РФ издало 5 октября. Николай Шичкин был удостоен премии в номинации «Народный танец» за вклад в развитие народного творчества.