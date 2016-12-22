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15.12.2016
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№234 (5275) |
Пятая полоса
Культура
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Поймала «Синюю птицу»

Наша землячка вышла в финал всероссийского музыкального проекта
Поймала «Синюю птицу»

13-летняя Алена Коротаева уже известна и на родине, и за ее пределами. Девочка занимается в вокальной студии муниципального культурного центра города Сасова и уже становилась лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Участие в проекте «Синяя птица» на телеканале «Россия» – еще один показатель ее успеха.

По телевидению выпуск передачи с выступлением сасовской артистки показали 11 декабря. Алена исполняла знаменитую песню «Барыня», и позже сами организаторы в социальной сети «ВКонтакте» отмечали, что ее манера пения очень похожа на вокал всенародно любимой советской певицы Лидии Руслановой. Поддержали артистку и многочисленные друзья и близкие: личная страничка Алены полна записей, где ей желают удачи и благодарят за отменные выступления и артистизм.

Заявку на конкурс девочка подавала еще в июле. Затем были кастинги, и только в конце сентября Алене сказали, что она сможет выступить на «Синей птице». «Перед началом выступления было волнительно, тем более я была первая. Со мной выступал прекрасный ансамбль «Любо-Дорого». После выступления Елизаветы Бугуловой, стоя за кулисами, я начала сомневаться, выберут меня или нет. Когда назвали мое имя, в первые минуты даже не верилось. Было чувство эйфории. Многие ребята поздравляют, рада и удивлена, что молодежь сейчас слушает русские народные песни», – рассказала певица в интервью местной газете «Сасовская неделя».

Но юная артистка заботится не только о своем сценическом образе и успехе. С помощью конкурса «Синяя птица» Алене удалось рассказать о важной для ее района проблеме. Сейчас в селе Вялсы восстанавливают храм, и девочка надеется, что добровольцам помогут в этом непростом деле. А если талант­ливый человек неравнодушен к делам на родине, он непременно будет популярен в народе. Пожелаем же Алене Коротаевой удачи!

Статья опубликована в номере 234 (5275) от 15 декабря 2016 года
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