Как взрослые дети меняют мир к лучшему

Не знаю, как у кого, но в мои школьные годы очень модно было иметь такую тетрадочку, в которой твои друзья и приятели отвечали на однотипные вопросы; кто твой любимый писатель, певец, любимое блюдо, музыка, что для тебя главное в жизни и т.д. Обязательным в анкете был вопрос о хобби – есть ли оно и какое? Недавно в одной из статей популярного федерального издания на актуальную тему о кадрах для современных предприятий вычитала, что «продвинутые» «охотники за головами» при подборе персонала уделяют немалое внимание наличию у потенциального сотрудника какого-либо, не связанного с основной профессиональной деятельностью, увлечения.

Дальше – больше: в школьных учебниках по обществознанию за 5 класс есть целый раздел, посвященный хобби и тому, зачем оно нужно и что дает человеку. Не правда ли, интересно, почему же такому, казалось бы, несерьезному делу, как «занятие на досуге для наслаждения» (определение из Википедии), придают вес, значение?

Почему-то сразу вспоминаются кадры из замечательного фильма «Любовь и голуби», когда Надежда ругала своего мужа Василия за увлечение голубями. Действительно, пристало ли взрослому человеку отдавать драгоценное время детским забавам? Современный мир дает утвердительный ответ, более того, с каждым годом создавая для этого все больше и больше возможностей. Музыкальная школа для взрослых? Пожалуйста! Всю жизнь мечтал освоить гитару или обучиться хоровому пению – не отказывай себе, иди и учись, хоть в 20 лет, хоть в 60. Неожиданно открыл в себе спортивные таланты? Для таких случаев, правда, пока только в столице и Санкт-Петербурге начали работать платные спортивные школы для всех желающих без возрастных ограничений. Профессиональные тренеры научат тебя бегать, плавать, кататься на лыжах, чему угодно!

Судя по тому, каким спросом пользуются подобные услуги и консультации спортсменов с именами (например, пробежка в компании тренера обойдется московскому любителю бега в 5 тысяч рублей), коммерческие спортшколы вот-вот придут и в провинцию. А различные магазины для хобби? Около десяти их открыто в последние несколько лет в Рязани, и ориентированы они, прежде всего, на взрослых – любителей выпиливать, выжигать, рисовать, мастерить, шить-вязать своими руками, и, судя по ассортименту предложенного товара и ценам, клиентов у них предостаточно.

Очевидно, современная индустрия поощряет непрофессиональные увлечения. Ответ на вопрос «зачем» можно найти в учебнике по обществознанию Боголюбова: «Время, которое остается после выполнения обязательных дел, называют свободным. Оно нужно для отдыха и занятий по интересам, для собственного развития и получения удовольствия». При этом психологи утверждают: люди, у которых есть хобби, отличаются большей стрессоустойчивостью и производительностью.

Кстати, очень часто нечаянное увлечение становится для человека главным делом жизни, способным кардинально ее изменить. И примеров тому предостаточно. Известную во всем мире русскую оперу «Князь Игорь» написал Александр Порфирьевич Бородин, который постиг композиторское искусство самостоятельно, музыка была его увлечением, хобби. По образованию Бородин медик и химик — доктор, профессор, академик. Но музыке он отдавал все свободное время. Кроме оперы, он создал классические симфонии, оригинальные романсы-баллады, сатирические и юмористические песни. Врачом работал наш современник Александр Розенбаум, а популярный певец Валерий Меладзе готовился стать кораблестроителем.

В российской блогосфере известен пример Ирины Чадеевой – инженера, мамы двоих детей. Находясь в декретном отпуске, она начала размещать в Сети пошаговые рецепты авторской выпечки с качественными фото. Почти мгновенно ее блог стал популярным, сегодня ее книги печатаются в крупнейших издательствах, а мастер-классы собирают десятки желающих.