Комфорт для бизнеса

Регион стимулирует организацию индустриальных парков

Уникальный для региона проект реализуется на территории бывшего Рязанского станкостроительного завода. Инициатором выступило областное правительство. Речь идет о развитии индустриального парка «Станкозаводской», которое позволяет улучшить инвестиционный климат в регионе, оптимизировать бюджетные затраты на создание инфраструктуры. Государство стимулирует организацию индустриальных парков посредством предоставления бизнесменам различных льгот и преференций.

«Станкозаводской» уже пополняется новыми и новыми резидентами. Вот лишь некоторые из них. Недавно на его территории разместила свое производство компания «ЭкоПроф­Пласт» – ведущий поставщик листового пенополистирола в Рязани и области.

ООО «Рязанский Станкостроитель» по праву считается ведущим резидентом индустриального парка. Здесь изготавливают станки и запасные части к ним, проводят также модернизацию и капитальный ремонт металлообрабатывающего оборудования.

Фактически инициатива организации индустриального парка принад­лежит губернатору Олегу Ковалеву. В феврале этого года на территории бывшего Рязанского станкозавода глава региона ознакомился с деятельностью размещенных здесь предприятий, а также провел совещание. По результатам визита и были достигнуты договоренности о создании на территории РСЗ индустриального парка в целях улучшения экономической обстановки в регионе. И уже 20 апреля 2016 года в Москве, после предварительных переговоров, проведенных с Ассоциацией индустриальных парков (АИП), индустриальный парк «Станкозаводской» в лице управляющей компании ООО «Литейщик» был принят в Ассоциацию индустриальных парков.

Подробнее об индустриальном парке мы попросили рассказать генерального директора ООО «Торгово-промышленная компания Рязанского станкостроительного завода» ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕРГЕРА:

– Начну с того, что членство в Ассоциации индустриальных парков позволит не ускорить организацию индустриального парка на территории Рязанского станкозавода, а подготовить необходимый пакет нормативно-правовых документов для прохождения сертификации индустриального парка «Станкозаводской» в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. После получения статуса «индустриальный парк» существующие здесь арендаторы смогут в полной мере воспользоваться налоговыми послаблениями, предусмотренными для резидентов индустриального парка. Особое внимание мы уделяем развитию станкостроения. Правительством РФ и лично Президентом В.В. Путиным предпринимаются огромные усилия для поддержки станко- и машиностроительной отраслей промышленности. Это выражается в мерах стимулирования производства, господдержке станкостроительного кластера, программе импортозамещения. Рязанская область не стала исключением. С недавнего времени на территории «Станкозаводского» начали создаваться дополнительные рабочие места, увеличился не только объем выпускаемой продукции, но и номенклатура выпускаемого оборудования. Станкостроители снова принимают заказы на тяжелое токарное оборудование, диаметр обрабатываемых деталей от 1400 мм. На данный момент заключено несколько контрактов на производство станков длинномеров (для обработки деталей 8000, 10000 мм). В ООО «Рязанский Станкостроитель» стали возвращаться квалифицированные кадры. Все это говорит о том, что государственная поддержка вдохнула новую жизнь не только в наш завод, но и начался процесс оздоровления отрасли в целом.

При этом, на мой взгляд, основная задача создания индустриального парка в субъекте РФ – это, прежде всего, консолидация производств разных отраслей промышленности на единой территории. На сегодняшний день на территории Рязанского станкозавода, помимо выпуска металлообрабатывающего оборудования, наладили свое производство более 40 арендаторов. Здесь выпускаемая продукция охватывает многие сферы деятельности:

– производство металлоконст­рукций

– изготовление автокомпонентов и автомобильной шумоизоляции

– кузнечно-прессовое производ­ство

– художественная ковка и сварные конструкции

– производство корпусной мебели

– производство рекламных щитов и баннеров

– изготовление дверей, ворот и рольставен

– переработка резиновых изделий и каучука

Как видите, список весьма разнообразен.

Развитие промышленной зоны индустриального парка «Станкозаводской» повлечет за собой развитие промышленного производства на территории Рязанской области, привлечение инвесторов в наш регион. Увеличение капиталовложений в регион приведет к росту бизнеса. Рост бизнеса – это дополнительные рабочие места, уверенность людей в завтрашнем дне, здоровый инвестиционный климат в нашем регионе и городе. Проводятся постоянные консультации с Корпорацией развития Рязанской области, уже сейчас есть понимание того, какие налоговые «каникулы» получат инвесторы, пришедшие в наш регион.

Что касается самой территории создаваемого индустриального парка, могу сказать следующее. «Станкозаводской» не зря идет локомотивом в процессе сертификации на получение статуса индустриального парка. Уже несколько лет мы успешно работаем в соответствии с постановлением Правительства РФ о создании подобных кластеров промышленного производства в каждом регионе. Имея собственные службы для обслуживания и ремонта коммунального хозяйства, благоустройства территории и зданий, мы способны обеспечить порядок на территории индустриального парка и создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса на нашей территории.